Blogerka Veronika Lechnerová: Věnuji se tématům ze života

Nebylo to jednoduché. Ovšem už nějaký čas točím podcasty, v nichž se zabývám podobnými tématy, a tak jsem si na to zvykla. Navíc ne všechny příběhy se reálně staly. Přece jen, stále je to kniha, která je spíš inspirována některými humornými zážitky z mého života nebo ze života mých kamarádek.