Billie Eilish je na turné a sláva ji baví

Billie Eilish, celým jménem Billie Eilish Pirate Baird O´Connellová, je americká zpěvačka a skladatelka. Se svým hitem Bad Guy, které vyšlo na albu When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, se stala první hudebnicí, jež se narodila po roce 2000 a obsadila první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100.