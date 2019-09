Berenika Kohoutová požádala o klip k písni Holka roku svou sestru

„S námětem na klip jsem přišla já a přivedla k němu ségru. Vždycky jsme spolu chtěly něco dělat a klip se tak nějak nabízel. Od začátku jsme se shodly, co v něm chceme. Přály jsme si, aby to byl trochu bizár. A myslím, že se nám to povedlo splnit dokonale,“ směje se Berenika Kohoutová.