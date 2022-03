Střihač a člen ČFTA Jan Mattlach: Přál bych si, aby kina přežila

Česká filmografie má za sebou druhý pandemický rok. Jak se s ním podle vás tvůrci vypořádali?

Každý, jak uměl. Je ale obdivuhodné, kolik filmů za poslední dva roky vzniklo. Pandemie a její důsledky v podobě onemocnění, karantén a testování komplikovala výrobu filmů v čase i ve velkém nárůstu nákladů. Kvalitu scénářů a imaginaci tvůrců ale předpokládám neovlivnila. S čím ale nyní filmaři zápolí, je distribuce filmů.

Posunuté premiéry z časů, kdy bylo vše zavřeno, stojí ve frontě na kina. Zmařené náklady na reklamu v původním plánovaném čase, kde vzít další peníze na novou reklamu? Diváci se během pandemie naučili sledovat filmy na jiných – internetových platformách – doma. Cestu zpět do kina si hledají pomalu.

Dotknou se nějak současná protipandemická opatření samotného předávání Českých lvů?

Věříme v pozitivní vývoj pandemie, a tak připravujeme slavnostní večer, který bude probíhat tradičně, ale stále ruku v ruce s aktuálními protiepidemickými opatřeními. Doufáme, že bude náš optimismus odměněn plným sálem Dvořákovy síně Rudolfina.

Letos podruhé mají samostatnou kategorii Českého lva animovaný a krátký film. Jejich úspěchy ve světě ukázaly, jak silný je. Mluvím mimo jiné o počinech Moje slunce Mad, Myši patří do nebe... Je to podle vás náš znovuobjevený vývozní artikl?

Krátký film je formát, který to má složitější s exploatací. V kině mají šanci většinou jen jako součást povídkového filmu nebo na festivalech. Nové internetové platformy jim otvírají dveře k divákovi. To je jistě motivace. Je to také jedna z možností pro začínající filmaře.

Animovaný film má velmi dlouhou dobu výroby. Tvůrci Myši patři do nebe deklarují 290 natáčecích dnů a deset let připrav. Průměrný český hraný film se natáčí 30. Na další kvalitní celovečerní animované filmy, jako jsou zmiňované Myši patři do nebe nebo Moje slunce Mad, si tak budeme muset asi možná počkat.

Ceny se nově otevřely také dílům distribuovaným prostřednictvím internetu a díky tomu má nominaci třeba projekt Filmu Naživo nebo Voyo. Co bylo hlavním důvodem pro toto rozhodnutí?

Je to, dle mého soudu, logická reakce na rozvoj internetových platforem i u nás a pomalu rostoucí kvalitu jejich obsahu. Boj o diváka, tedy předplatitele, bude snad motivací k výrobě zajímavých projektů. Řekl bych, že úspěšné budou ty kanály, které správně namíchají koktejl zábavy a kvality.

Český lev. Střih nominace Video: Český lev

Ohrozí internetové platformy kino distribuci?

Rád bych, aby lidé našli cestu k filmu v jakékoli formě, která jim vyhovuje. Velké plátno nebo malá obrazovka, to není tak důležité. Na čem mi opravdu záleží, je skvělý příběh a prožité emoce. Každý by měl mít přistup k dobrým filmům.

Jan Mattlach Foto: Soukromý archív Jana Mattlacha

Nicméně cítím, že lidé potřebují opustit bezpečí domovů, bublinu svých životů a jít tam, kde se mohou ve společnosti ostatních společně smát, plakat nebo se bát, což je alespoň na chvíli bude spojovat. Přál bych si, aby kina přežila a společný zážitek zůstal relevantní v naší kultuře.

Letos podruhé mohou být také televizní díla nominována i do dalších kategorií Českého lva. Televizní minisérie Božena má dokonce pět nominací. Lze posuzovat stejnou optikou filmy určené pro kina a televizní tvorbu?

Všude, kde umělecká díla porovnáváte v „soutěži“, porovnáváte tak trochu jablka s pomeranči bez ohledu na velikost zobrazovače. Už jenom v žánru porovnáváte komedii s tragédií. Možná by bylo přesnější hodnotit televizní tvorbu odděleně.

Teaser seriálu Božena Video: Česká televize

Zvlášť seriály, zvlášť minisérie, zvlášť herecké výkony atd. Jsme malá kinematografie a malý televizní a internetový trh. Navíc se v zásadě filmy, stejně tak jako autorské a herecké výkony, dělí jen na výborné, průměrné a špatné. Český lev chce upozorňovat na ty první.

Do Českých lvů opět zasáhli studenti, jejich projekty. Jak vnímáte nastupující generaci filmařů? Máte mezi nimi nějaká jména, na něž se mají fanoušci filmu konkrétně zaměřit?