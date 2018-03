Máte nějakou hraniční teplotu, přes niž už oblékáte dlouhé kalhoty?

Zatím ne. Zatím jsem i v třicetistupňovém mrazu šel 6 kilometrů. Omrzly mi uši, ale nohy ne.

Nosíte v běžném životě, ve volném čase nebo do práce, ještě vůbec dlouhé kalhoty?

Nenosím. Jen do letadla, protože jak jsem byl mrtvý (Nový v roce 2007 svedl boj o život, poté co onemocněl západonilskou horečkou - pozn.), tak mám problém a musím mít takové ty punčochy do letadla. A v těch bych vypadal trochu jako baleťák, tak to si beru dlouhé džíny.

K otužování vás kdysi přivedl kolemjdoucí v Karlových Varech (Já byl kolemjdoucí, říká mi). Vy sám jste k němu někoho nasměroval? Třeba někoho z rodiny, přátele, možná kolegy?

Děti dostaly základní poučení. Řešili jsme, že studená sprcha je dobrá, třeba jí zakončit i horkou koupel. Vnoučata, ta lezou do vody, tedy někdy.

Pavel Nový nemusel kvůli roli v Bábě z ledu otužování trénovat, věnuje se mu pravidelně.

FOTO: Michaela Feuereislová

Otužování prý posiluje imunitu. Kdy jste byl naposledy nemocný?

Imunitu ne, to posiluje vaši pružnost v termoregulaci. Takže si snáz poradíte jak s horkem, tak s chladem. Vím, že v nohách je termoregulační princip těla, to znamená, že když si ho udržujete pružný, tak funguje. Ale já pravidelně kolem Vánoc mívám nejtěžší nemoc mužských - a to je rýmička. A loni byla teda opravdu strašná, byl jsem tři dny doma.

Ptám se záměrně, protože vaše role ve filmu Bába z ledu, role Broni, za niž jste získal nominaci na Českého lva, jako by vám byla ‚ušitá‘ na míru...

Nevím, jestli mi ji Bohdan Sláma šil na míru, ale když jsem si to přečetl, tak jsem zjistil, že já jsem na míru té roli.

Dával jste v tomto směru režisérovi filmu Bohdanu Slámovi či kolegům nějaké rady?

To ne, Bohdan Sláma to nepotřeboval a Zuzana Kronerová (herecká partnerka, představitelka Hany - pozn.) měla dokonce odborného trenéra.

Ona nominace na Lva je vaší vůbec první. Docela jste si na ni počkal... Jsou pro vás ceny důležité?

To neumím posoudit, protože jsem ještě žádnou nedostal. Vlastně dostal, mám Trilobita, také za tento film. Tu už mám doma vystavenou. Přivezl jsem ji s takovou trochu pýchou, že konečně... A moje žena to dala mezi ty skleněné skvosty, co už doma máme.

A o čem podle vás vypovídají?

O tom, že si toho filmu někdo všiml. Že si toho všimli především akademici (členové České filmové a televizní akademie - pozn.).

Na své herecké kolegyni a představitelce Hany Zuzaně Kronerové, která je na Českého lva také nominovaná, jste velmi ocenil smysl po humor, jenž se, cituji vás, „u bab moc často nevyskytuje“. Opravdu máte zkušenost, že je to u žen ojedinělá vlastnost?

No docela jo. I když u nás v divadle tak moc ne, u nás jsou ty ženský trochu výjimečný. Taky s námi teď zkouší i právě Zuzana Kronerová Jezinky a bezinky, hru, kterou přivezl Jan Werich z Ameriky. A tak uvidíme. Ale baví nás to.

S humorem u ženských je to komplikovanější, protože vy ženy, jak máte takový ten ochranitelský přístup k životu, který je daný vývojem, tak tam se humor nějak nehodí. To je naštěstí tak dané, protože kdo jiný by pečoval o děti než matky.

Jakých dalších vlastností si na ženách ceníte?

O tom jsem nikdy nepřemýšlel... Ale vlastně všech ženských vlastností.

Pavel Nový se Zuzanou Kronerovou a Václavem Neužilem. Na Českého lva jsou za své herecké výkony v Bábě z ledu nominováni všichni tři.

FOTO: Michaela Feuereislová

Milostná scéna Hany a Broni hodně lidí překvapila, možná až zaskočila. Proč myslíte, že je erotika mezi starší generací takové tabu?

To nevím, proč to tak je. Ani nevím, jestli to tak vůbec je. Na to je třeba se zeptat jiných, odborníků.

Považujete roli Broni za zásadní?

Záleží, čemu říkáte zásadní... Důležitý to asi bylo. U nás v hospodě na vsi mi vždycky rovnou řeknou, jestli to je pravda, nebo není. A to je pro mě jistý měřítko. A koneckonců lidi chodí do kina, a lidi to hlavně hodnotí. A kupují si lístky, což je po komerční stránce důležitý. A potvrdí vám to každý distributor.

No a co tedy chlapi v hospodě řekli?

Jo, čuměli! (směje se)

Kdysi jste prohlásil, že vaším hereckým snem je zahrát si v kovbojce. Pořád to platí?

No tak na koni jakžtakž jezdit umím, střílet z koltu taky umím, vím, jak se s tím zachází, jak s tím zachází všichni kovbojové ve všech slavných filmech. Takže to platí. Ale už se to asi nikdy nestane, protože takhle staří kovbojové nejsou. Jedině, že bych si to sám napsal.

Máte takové ambice?

Ne, já neumím psát. Nikdy jsem to nezkoušel. Ale mám v hlavě pár námětů, dokonce jeden takový žhavý námět na film, i z jistého výchovného hlediska, protože jak lidi neumějí zacházet s dluhy a s penězi, tak je to takový poučný film, ale měl by být i zábavný. Tak to dávám ve známost, kdyby to někoho zajímalo, tak ať se ozve.