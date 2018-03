Jak dlouho vznikal návrh na sošku Českého lva?

Návrh vznikal poměrně dlouho. Než jsem došel ke konečné podobě, tak vše trvalo asi čtyři měsíce.

Na co jste při návrhu kladl největší důraz?

Pro mne bylo důležité, aby Český lev byl lev český...a tím i originální. Díval jsem se na různá národní ocenění a hledal jsem něco, co může být specifické pro naši českou kulturu.

Ruku v ruce s tím jsem chtěl lva, který bude mít některé výrazné, ikonické prvky, bude se dobře graficky zpracovávat, ale třeba i dobře držet.

Inspiroval jste se českým kubismem a také malířem Josefem Ladou. To první si představit umím, ale jak se do sošky lva promítla Ladova tvorba?

Lada měl velice specifický způsob stylizace a přidával do svých postaviček osobitou poetiku, která jako by vycházela z nějakého božího grafického manuálu. Nechtěl jsem jen vydesignovanou cenu, chtěl jsem se dotknout podobné poetiky, ale svým způsobem.

Tvar sošky, jak jste uvedl, vychází z českého tvarosloví brusu. Jaký tento má specifika?

Je to, zjednodušeně řečeno, řez kotouče do skleněné hmoty. Většinou se používá klínový kotouč, který vytváří na skle různé vzory. Díky tomuto až architektonickému průniku působí sklo velice specificky. Lada pracoval podobně s perkem a štětcem, kdy se nechal unášet zákrutami čar a barevných bodů, které ve výsledku působily poeticky, mile a dekorativně.

České sklo mívalo za první republiky v cizině velmi dobré jméno. Jak si momentálně stojí v zahraniční konkurenci?

Jak které. Velice dobře si stojí značky, které dokáží spojit tradici, řemeslo, a především nový design. Naopak upadají firmy, které jen naplňují stále se zmenšující poptávku hlavně východních trhů. Ale určitě je české sklo stále pojmem a je jen na nás, aby nebylo postupně vyprázdněným pojmem.

V souvislosti s designem se často hovoří o nadčasovosti. Dá se nadčasový kousek nějak specifikovat? Jaká kritéria by měl splňovat?

Nadčasovost se nedá marketingově naplánovat. Pro mne je určitě nadčasovost spojena s minulostí. Musím najít nějaký starý příběh a připravit k němu novou zápletku, jiné pokračování. Nadčasovost má navíc vždy znaky velice komplexního myšlení, například u designu to není pouze otázka estetická. Dokonce zde hrají roli i drobné nedokonalosti. Nadčasový výrobek není nikdy zcela dokonalý a má stejné chyby jako my lidé, a proto je také nadčasový a člověku příjemný.

Vystudoval jste UMPRUM, kde dnes také vyučujete. Jsou vaši studenti v návrzích a vizích odvážnější, než byla vaše generace?

Jsou, ale díky odvaze všude kolem to mají těžší. U některých z nás byla odvaha a originalita životní postupnou cestou, u našich studentů je to jen velice výrazný týdenní program. Je důležité spojit oboje.

Mají Češi zájem o designové objekty? A jsou ochotní za ně zaplatit?

Myslím, že je to stále lepší. Stále více lidí hledá originalitu a třeba jen jednu věcičku pro potěšení, která není globálním výliskem.

O jaké výrobky ze sklárny Rückl, v níž působíte jako umělecký ředitel, je největší zájem?

Řekl bych zjednodušeně... o ty romantické.

Můžete být konkrétnější?

Největší zájem je o skleničky Pink Love, dózu St. Nicolas a karafy Amadeus.

Kdybych si měla do bytu pořídit jen jeden skleněný designový kousek, s jakým, pane Plesle, neudělám chybu?

Má to dvě roviny. Chybu neuděláte s výrobkem, na který se s potěšením budete ráda dívat každý den. To je ten osobní pohled. Z pohledu všeobecně uznávané kvality bych si pořídil něco od značky Lobmeyr nebo bych to „risknul“ a vsadil na znovu vycházející hvězdu, značku Rückl...