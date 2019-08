Tereza Frýdová, Právo

Když je kapela Vypsaná fixa už podruhé poprosila o videoklip, tentokrát k nové písni Krabička, rozhodli se ho natočit na jeden záběr. Výsledek už mohou fanoušci posoudit, vyšel v pondělí 29. července.

Kdy vás napadlo, že byste se mohli věnovat režírování videoklipů?

Haj: Strávili jsme spolu celé dětství a vlastně už odmala jsme doufali, že spolu jednou budeme tvořit. S videoklipy jsme začali v momentě, kdy měl vzniknout klip ke skladbě Velvet Dress z první desky Emmy Smetana. Jeho režii měl mít původně na starost Jirka Maršál, který to nakonec odřekl. A tak to Emma suverénně hodila na nás s tím, že si to máme zkusit.

Kříž: A do dnešního dne je to pro mě nejlepší videoklip, jaký jsme udělali.

Jak vám to zpočátku šlo?

Haj: Bylo to celkem snadné. Nikdo od nás nic velkého nečekal, protože jsme to dělali poprvé. Všichni na place na nás byli hodní a byli k nám ohleduplní. V rámci maximální pečlivosti, které jsme s Givim schopní, jsme tehdy vytvořili pořádný storyboard. Vše jsme si do detailu namalovali a připravili.

Jordan Haj.

FOTO: Lucie Levá

Jak dlouhá je příprava na natáčení klipu?

Haj: Nápady přicházejí hned, ale jejich konkretizování do něčeho, co se dá nazvat scénářem, vyžaduje minimálně několik schůzek.

Kříž: Je to různé. Někdy to trvá kratší dobu a vznikne to třeba za hodinu, někdy ne a trvá to třeba i měsíc. Jednoznačně nejnáročnější jsou videoklipy, které tvoříme pro někoho z nás. Ať už jde o Emmu, o duety Emmy s Jordanem, o naši kapelu Peter Pan Complex nebo o Kapitána Dema.

Je to způsobené tím, že vám na tom více záleží?

Haj: To si nemyslím. Záleží nám na tom pokaždé stejně. Rozdíl spočívá spíš v tom, že to máme určitým způsobem oddělené. Pokud dostaneme písničku od někoho externího, slyšíme ji opravdu poprvé a v mozku nám vyvolá reakci, která s sebou ihned přináší nápady. To ale není možné u vlastní tvorby. U ní člověk tu píseň zná dlouho, byl u procesu jejího vzniku. To je první důvod. Druhým je, že obsazovat sám sebe nebo své nejbližší je náročnější v tom, že dané osoby důvěrně známe a je těžší si je představovat v nových rolích.

Který videoklip vám dal nejvíce práce?

Kříž: Poslední dva, které jsme točili. První z nich teď vyšel, je to Krabička skupiny Vypsaná fixa.

Haj: Ten byl technicky velice náročný, jelikož byl natočený na jeden záběr. Když jsme ho realizovali, v tu chvíli se mi asi poprvé hodilo mé předchozí studium na DAMU. Vlastně jsme ten den převážně strávili nacvičováním choreografie.

Givinar Kříž.

FOTO: Lucie Levá

Kříž: A další, který teď stříháme, je k novému singlu Emmy Smetana. Kvůli němu jsme jeli dva a půl tisíce kilometrů do Španělska na poušť. Mysleli jsme si, že ho za dva dny natočíme a budeme mít čtyři dny prázdniny. Dopadlo to ve výsledku tak, že jsme spali v průměru dvě hodiny denně a všichni na sebe křičeli. Bylo to velice náročné. Ale dal bych ruku do ohně za to, že to bude nejhezčí videoklip, jaký jsme natočili.

Haj: Máme to štěstí, že pracujeme s lidmi, kteří jsou nejen mimořádně nadaní, ale zároveň jsou naši kamarádi, takže toho s námi dost vydrží. Do Španělska s námi jel náš dvorní kameraman Anton Evdoshenko a dvorní střihač Milan Freisler. Bez nich už si to nedovedeme představit.

Proč jste jeli natáčet zrovna do Španělska?

Haj: Protože jsme hledali poušť, která by vypadala jako prérie. Natáčeli jsme v Národním parku Tabernas.

Kříž: Jedná se o nejsušší místo v Evropě. Točila se tam většina westernů, které vznikly v evropské produkci.

Kde berete nápady?

Haj: My máme spoustu nedostatků, co se týká technické stránky práce. Nemáme žádnou filmovou školu, Givi studoval mezinárodní vztahy a já činoherní herectví. Neumíme to řemeslo úplně přesně tak, jak by se mělo dělat. Nicméně pokud jde o nápady, těch máme pořád dost, tohle jsme nikdy nemuseli řešit. Nevíme, kde se vzaly, ale jsou tam a věřím, že nám jen tak nedojdou.

Video

Vypsaná fixa v klipu Krabička

Co plánujete dál?

Kříž: Momentálně děláme s Jirkou Burianem novou desku Kapitána Dema. Bude to dětské album, jelikož žádná dobrá dětská deska dlouho nevyšla.

Haj: Bude to deska pro děti zlobivých rodičů. A v procesu je teď i mé první sólové album.

Kříž: V budoucnosti bychom se chtěli spíše soustředit na hranou tvorbu.

Haj: To znamená na celovečerní film nebo seriál. Plánů máme moc, budeme se muset pro jeden z nich rozhodnout. A potom tomu věnovat čas, který nebude v řádu dnů jako u videoklipů nebo reklam, ale přinejmenším v řádu měsíců.

Kříž: Nebo spíš roků.