Jaroslav Špulák, Právo

O rok později byl z tuzemské ankety popularity vyloučen. Došlo ke změně pravidel a občanství už na účast nestačilo. Bylo třeba, aby se pohyboval především na zdejší hudební scéně, což světoběžník Brodén nebyl schopen naplnit.

Jím ani jeho kapelou to ale nezamávalo. Tito milovníci historie, zejména období dvou posledních velkých válek, vydali před několika dny devátou studiovou desku The Great War. Je koncepční a vypráví o bitvách první světové války.

Sabaton je metalová kapela. Lze jí v souvislosti s materiálem na nové desce připnout i přídomek power, protože její skladby jsou po zvukové stránce opravdu silné. I tím koneckonců odpovídají tématu desky.

Některé jsou pak doslova pompézní. Vrcholem toho je předposlední The End of the War to End All Wars. Začíná pokojně, souzněním piana a smyčců. Potom se ale rozezní další nástroje a zpočátku skromně vyhlížející písně vyroste pomyslný pomník těm, kteří na bitevním poli zahynuli. Podobně vystavěné jsou i Great War nebo Fields of Verdun. Při jejich poslechu trochu mrazí v zádech.

Obal alba The Great War.

FOTO: Nuclear Blast

V písničkách Sabatonu na nové desce je patos. Není škodlivý, není to ten patos, který může v posluchači vzbuzovat až nacionalistické tendence. Slouží kapele, jež skrze něj mimoděk praví, že o válce je dobré hovořit, prožít ji však není třeba. Je s ním dobře naloženo.

Písně na desce jsou mocné. Pravda, závěrečná In Flanders Fields je vokální náladovka, zhudebněná báseň, jejímž autorem je kanadský umělec John McCrae, který za války sloužil v Evropě a v lednu 2018 zahynul ve Francii. Předcházející kompozice v sobě ale mají neklid, výbušnost a sílu, stejně tak emoce a přesvědčení o každém slovu a tónu, který nesou.

Úctyhodná je schopnost skupiny vystavět v hájemství řezavých kytarových riffů silné a čitelné melodie. Členové Sabatonu k nim vždycky tíhli a na novince je prohlubují. Těží přitom ze síly svých vokálů a přesvědčivosti Brodénovy interpretace. Není to nezapomenutelný zpěvák, je nicméně dost výrazný na to, aby byl nezpochybnitelným vypravěčem krutých válečných příběhů.

The Great War je album, které potvrzuje sílu a nápaditost Sabatonu. Švédští muzikanti se nezpronevěřili svým uměleckým představám, v hudbě ale nepřinesli nic, co by bylo jakkoli progresivní. Je to metalová dávka, která jistě padne na úrodnou fanouškovskou půdu. Poctivá deska muzikantů a tvůrců, kteří dělají to, co dovedou.

Sabaton: The Great War Nuclear Blast, 38:27

Hodnocení: 80 %