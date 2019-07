Jaroslav Špulák, Právo

Po posledním turné bubeníka Nicka Masona, jehož jedna zastávka se minulý týden odehrála ve Velkém sále pražské Lucerny, a slovech kytaristy a zpěváka Davida Gilmoura totiž roste vlna dohadů o návratu formace.

Mason hrál na turné skladby z desek Pink Floyd vydaných před albem The Dark Side of The Moon v roce 1973. Jeho bývalí spoluhráči a nyní sólisté je na svých vystoupeních nehráli, mnoho skladeb neprošlo pódiovou prezentací od dob, kdy byl v kapele ještě Syd Barrett, jenž zemřel v roce 2006. A 19. dubna byl hostem Masona na koncertu v New Yorku Roger Waters. Ten Waters, bývalý člen Pink Floyd, který v posledních letech návrat ke skupině spíše vylučoval.

Na oficiálních stránkách Pink Floyd na Instagramu se objevila zpráva sdělující, že kapela má několik tajemství, která budou ve správný čas odtajněna. Je doprovodným textem k fotografii osiřelých bicích pro koncert Nicka Masona.

A pak tu jsou slova Davida Gilmoura, jenž dosud platil v kapele za největšího odpůrce comebacku, z poloviny června v jednom příspěvku na YouTube. „Ano, otázka našeho návratu je nevyhnutelná. Momentálně nemáme žádné plány. Pink Floyd jsou stále Nick Mason a já. Předpokládám, že bych mohl říct něco o prodloužené přestávce. Ale jednoho dne v budoucnu, kdo ví? Nikdy neříkej nikdy,“ sdělil.

Připomeňme, že Pink Floyd vystoupili naposledy ve složení David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters a Rick Wright v roce 2005 na festivalu Live 8. Wright o tři roky později zemřel. Zbylí tři jsou teď na tahu.