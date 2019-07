Lenka Hloušková, Novinky

Čeští diváci jej už třetí týden drží v první desítce snímků, na něž jsou ochotní vyrazit o prázdninách do kina. Potvrdilo se tím pravidlo, že film, který hodně zaujme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a jde vzápětí do širší distribuce v ČR, si rozhodně své příznivce najde.

Režisér Asif Kapadia zpracoval přes 500 hodin videozáznamů z Maradonova osobního archivu, natočil s Maradonou a jeho blízkými rozhovory a dostal se tak této mimořádně talentované osobnosti doslova „pod kůži“.

Dokument Diego Maradona

O tom, že se mu to podařilo, svědčí reakce českých osobností. „Jsem z toho rozsekaná, moc mě to bavilo. Je to určitě i pro lidi, které fotbal nebaví,“ shrnula pocity mnohých dokumentaristka Hana Třeštíková.

Slavné osobnosti o dokumentu Diego Maradona.

Dojatí fotbalisté



Snímek ovšem hlavně ocenili ti, kteří fotbalu zasvětili své životy. „Dozvěděl jsem se tam věci, které nejsou vůbec známé, protože my ho znali hlavně jako fotbalistu,“ říká jeden z nich, Jan Fiala. Další, Horst Siegel, k tomu dodává: „Já musím říct, že mě to dojalo.“

Do českých kin vstoupil Diego Maradona bezprostředně po skončení 54. MFF Karlovy Vary v rámci akce Vary ve vašem kině. Tu letos už počtvrté pořádá distribuční label KVIFF Distribution, spojující aktivity MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms.

Do letošního výběru se dostaly tři filmy z nesoutěžního programu karlovarského festivalu: americký nezávislý film Devadesátky, životopisný portrét Diego Maradona a působivé drama Bílý bílý den. Všechny tři jsou v českých kinech aktuálně k vidění.