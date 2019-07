jaš, kul, Právo

„Podařilo se nám oslovit zhýčkané diváky v rozřazovacím kole soutěže v již čtrnácté řadě úspěšné reality show America’s Got Talent a postoupili jsme do živých vysílání. Máme z toho obrovskou radost. Je to opravdu splněný sen,“ přiznal Alex Dowis, jenž žije v Praze, ale působí se svými vystoupeními na celém světě.

Televizní část show America’s Got Talent byla tentokrát věnovaná padesátému výročí přistání člověka na Měsíci.

„Porotce Simon Cowell, který to nejprve tak trochu pohanil a nedal nám hlas, v dalším kole prohlásil, že měl husí kůži přes husí kůži. Teď se tedy připravujeme na přímý přenos, který se uskuteční za tři týdny v Dolby Theatre v Los Angeles, kde se například předávají filmoví Oscaři. Jsme tedy mezi šestatřiceti nejlepšími vystoupeními z celého světa na největší talentové soutěži světa. Je to pro nás, pro mě a můj tým obrovská čest a motivace,“ podotkl umělec, který kdysi začínal na ulici jako sprejer.

Do USA se se svým týmem vydá za tři týdny, aby se 13. srpna zúčastnili živého přenosu. „Je to čtvrtfinále a my soutěžíme o postup do semifinále, bude nás dvanáct a jen sedm půjde dál. Protože čtvrtfinále má tři kola, v semifinále bude jednadvacet čísel,“ prozradil světlomalíř.

Letos se Dowis zúčastnil i španělské televizní talk show, ve které si zase získal obdiv herce Antonia Banderase, jenž se s ní vyfotil a prohlásil o něm, že je to skutečný Mistr svého oboru, a že nic podobného dosud neviděl.