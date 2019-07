Tereza Frýdová, Právo

Skunk Anansie je londýnská rocková skupina, která byla založena v roce 1994. Na oslavu čtvrtstoletí své existence vydala v lednu koncertní album 25LIVE@25, do kterého zařadila výběr skladeb ze svých šesti studiových alb. Momentálně je na turné v Evropě, v rámci něhož se zastavila také v Praze. Koncert byl pro velký zájem přesunut z pražské Lucerny do Fora Karlín, které je známo pro svou skvělou akustiku. A tu Skunk Anansie maximálně využili.

Večer otevřeli východočeští The Atavist, držitelé dvou cen Anděl. Jejich skladby publikum zaujaly. Vystoupení vévodil zpěvák Adam Krofian, který kromě úctyhodného pěveckého výkonu předvedl také kytarový um.

Již na začátku koncertu Skunk Anansie bylo zřejmé, že to bude hudební zážitek. Zpěvačka a tahounka Deborah Dyerová, známá pod pseudonymem Skin, hned v úvodní písni ukázala, že rozsah jejího hlasu je obrovský. Následoval jeden z nejznámějších kapelních hitů Because of You, při kterém se začala nanejvýš energicky pohybovat a poskakovat po pódiu do rytmu hudby.

Publikum její chování následovalo a během pár minut skákal v sále téměř každý. Skin také mezi skladbami vtipkovala, sem tam si s některým z fanoušků potřásla rukou a vytvářela velice příjemnou atmosféru.

Skin vyhlíží až magicky.

FOTO: Zdeněk Hejduk

Setlist Skunk Anansie v podstatě kopíroval obsah zmíněného koncertního alba 25LIVE@25 a ukázalo se, že skladby byly vybrány pečlivě. Koncert sice vrcholil s písničkou Hedonism, ale atmosféra neupadala ani při hraní méně známých kousků.

Přídavkům vévodil hit You’ll Follow Me Down. Jednalo se o nejpomalejší skladbu večera, jež svou emotivností proměnila divokou atmosféru v poetický zážitek. Jedním z přídavků byla i coververze písně Highway to Hell od kapely AC/DC.

Pražský set Skunk Anansie byl především ódou na kvality zpěvačky. Nutno říci, že přítomnost zbývajících členů skupiny příliš cítit nebyla a oproti Skin působili až strnule. Nezdálo se však, že by to někomu vadilo. Nadšení bylo na konci koncertu všudypřítomné.