Mucha a manga z Japonska. Co mají společného?

Od července do konce září seznamuje japonskou veřejnost výstava v kulturním centru Bunkamura v Tokiu s Alfonsem Muchou a jeho vlivem na japonskou kulturu. Výstava Timeless Mucha: Mucha to Manga - the magic of line se později vydá na turné po dalších japonských městech.