Ilja Kučera ml., Právo

Pink Floyd na něm vystoupili pod svým jménem, ovšem v sestavě, v níž už bezmála deset let chyběl stěžejní pilíř a významný tvůrce repertoáru Roger Waters. Konfliktní a nerudný génius pak navštívil tuzemská pódia opakovaně, aniž by zapomněl nabídnout něco z děl své někdejší domovské kapely. A to vždy v mistrném provedení a podání.

A do třetice zavítal ve čtvrtek večer do pražské Lucerny pětasedmdesátiletý bubeník Nick Mason se svým současným projektem Saucerful Of Secrets. Nadšenému publiku, byť poněkud zuboženému lucernovským vedrem a dusnem, poskytl stodesetiminutový výlet do rané floydovské historie.

Nick Mason v Lucerně, která byla vyprodaná.

FOTO: Jan Šída, Právo

Nick Mason se obklopil skvělými muzikanty.

FOTO: Jan Šída, Právo

Skupina přijela v rámci evropské části světového turné, o němž sám Mason prohlašuje: „Chtěli jsme si připomenout dobu a atmosféru, která provázela první koncerty téhle kapely.“

Nutno čestně přiznat, že záměr se do značné míry vydařil. Do programu byly vybrány skladby přibližně z let 1967 až 1973 a kapela se nesnažila převlékat je do současného hudebního či aranžérského hávu.

Nick Mason v Praze.

FOTO: Jan Šída, Právo

Samozřejmě dosáhnout někdejší dráždivé příchuti kacířského hledání rodící se psychedelie není s odstupem tolika let snadné. I tak to byl návrat působivý, ne však fosilní. Vedle Masona se o něj postarali kytaristé Lee Harris a Gary Kemp (z britských Spandau Ballet), klávesista Dom Beken a někdejší spolupracovník Pink Floyd, baskytarista Guy Pratt. Zazněly skladby Astronomy Domine, Arnold Layne, See Emily Play či One of These Days.

Pravda je, že samotnému Masonovi by občas slušelo trochu víc energie a jeho zvukově výrazné bicí sem tam působily mírně unaveně. Celkově však kapela zněla v podstatě věrně a přesvědčivě a koncert rozhodně stál za poslech a zhlédnutí.

Nick Mason’s Saucerful Of Secret Lucerna, Praha, 25. července

Hodnocení: 70 %