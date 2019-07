Kristýna Čtvrtlíková, Právo

Jaký je námět filmu?

Je o člověku jménem Max Varga, který bezohledně vybudoval svou kariéru na zlu a utrpení ostatních. Jeho prací je na zakázku poškozovat zadaný subjekt. Osoba, kterou chce tentokrát zničit, klientka Lola Liebermanová, však hrdinovi a jeho kumpánovi Tomu Karloffovi zmizí a oni se ji snaží najít.

Film noir někteří považují za samostatný žánr, jiní za vizuální styl nebo za pojem označující sérii poválečných filmů. Jak jste ho pojal vy?

Ve své době odrážel deprimovanost mužů vracejících se z války. Jeho základem je nepříznivá výchozí situace pro hrdinu, na kterého se v průběhu děje valí další problémy. Nakonec se mu je většinou podaří vyřešit, zažívá ale ještě větší psychický propad než na začátku.

Náš film jsme posunuli do neo-noiru, který se obvykle časově vymezuje od Wellesova Doteku zla z roku 1958. Použili jsme tradiční prvky jako černobílý formát nebo šikmý úhel, k nim jsme přidali pro žánr netypickou ruční kameru a děj jsme zasadili do devadesátých let.

Vy sám jste ale toto období zažil jako dítě předškolního věku.

V nízkém věku jste podle mě nejvnímavější. Navíc jsem vyrůstal na malém městě, kde éra devadesátek v některých ohledech pokračovala i po roce 2000. Hodně mě inspirovala. Dodnes mám rád VHS, analogové kamery a walkmany, což se částečně promítlo do filmu.

Je něco temného ve vás, co šlo ven skrze film?

Spíš než ve mně je to ve společnosti obecně. Vidím kolem sebe určité jevy, které transformuju do příběhu. Mého hrdinu pohlcuje svět, který sám vytvořil a jenž mu najednou připadá šílený a odpudivý. Ve filmu je ale samozřejmě mnohem explicitněji vyjádřený než v reálném životě.

Do snímku jste obsadil známé herce včetně Cyrila Drozdy. Bylo obtížné je přemluvit ke spolupráci?

S Cyrilem jsem spolupracoval už na svém předchozím filmu Aplomb, s nímž byl spokojený, takže na nabídku kývl. Všechny ostatní jsem ve filmu chtěl od samotného počátku a nakonec se mi je po nějaké době podařilo přesvědčit. Měl jsem štěstí. Těžší je synchronizovat jejich časové možnosti a dostat je v jeden den na jedno místo.

Zmíněný první počin Aplomb je vizí budoucnosti, loni jste natočil dokument Wundar Barbarian a nyní jste přišel s thrillerem. Zkoušíte rád různé žánry?

Sci-fi a noir jsem si chtěl vyzkoušet ještě během studia, protože v budoucnu coby celovečerní snímky by se mi je pravděpodobně nepodařilo zafinancovat.

V profilu filmu Dusno jste uvedl, že česká kinematografie postrádá dobrý poměr mezi uměním a žánrem. Proč myslíte?

V Česku se točí buď divácké filmy generující zisk, většinou komedie či pohádky, nebo artové filmy těžké na sledování, kterým chybí příběhová kostra, což běžný divák neskousne. Podle mě tu chybí dobře odvyprávěné žánrovky s hlubším sdělením. Tou větou jsem chtěl divákům přiblížit svůj cíl. Vytvářím filmy, které bych sám chtěl vidět.

Dokončujete bakalářské studium. Budete pokračovat?

Spíše ne. Škola mi dala asi všechno, co mohla. Chtěl bych se začít živit natáčením klipů a reklam. Rád bych také vytvořil další krátký film, a když budu mít štěstí, tak snad v budoucnosti i celovečerní.