Klára Vlasáková, Právo

Leo tráví život na ulici. Společně s ostatními prostituty shánějí zákazníky a přežívají ze dne na den. Je to vysilující rutina, kterou nelze dlouho vydržet. Jedno z mála rozptýlení představují drogy, které aspoň na čas dovolují únik z reality.

Leo naváže bližší vztah s prostitutem Ahdem, ale ten nedokáže snést to, jak neustále vyžaduje přízeň a pozornost. Ahd si snaží prodáváním těla zajistit lepší, stabilní budoucnost – a na nic jiného pak nemá emoční kapacitu. A Leovi radí udělat totéž. Jenže je zřejmé, že přijetí takových vyhlídek znamená popřít sebe sama.

Zatoulaný je především tělesným filmem. Ať už jde o samotné sexuální scény Lea s klienty, jeho snahy přilnout k druhému člověku, nebo zhoršující se zdravotní problémy, v centru dění stojí vždy Leovo tělo. Jeho pohyby, poranění, selhání.

Tělo je tak na jednu stranu estetizovaným objektem, ale zároveň také nástrojem, jak se vymanit z neutěšené reality. Příznačné je, že Leovu minulost film nijak neřeší. V okamžitých fyzických prožitcích totiž nemá smysl řešit to, co bylo, ale ani to, co bude.

Herec Félix Maritaud, který Lea ztvárnil, hrál také v jiném filmu s gay tematikou, který byl uveden před dvěma lety v Česku, a sice v dramatu 120 BPM. Zatímco v něm ztvárnil jednoho ze skupiny aktivistů bojujících proti epidemii AIDS, Zatoulaný stojí a padá výhradně s ním. Režisér a zároveň scenárista Camille Vidal-Naquet ho nespouští ani na okamžik ze zřetele. Divák si s hrdinou prochází ponížením, samotou i hladem po něčem opravdovém. Tato neuhýbavá sugestivita je největším kladem snímku. Nejde sice o počin, který by celou tematiku nahlížel radikálně nově, ale to nemusí být nutně špatně. Byla by škoda, kdyby snímek českými kiny pouze proplul.

Zatoulaný je prvním filmem, který je do distribuce uveden v rámci Queer Kina. Jedná se o novou značku filmového festivalu Mezipatra, jenž bude uvádět do českých kin právě snímky s queer tematikou.

Zatoulaný Francie 2018, 99 min. Režie a scénář: Camille Vidal-Naquet, hrají: Félix Maritaud, Eric Bernard aj.

Hodnocení: 70 %