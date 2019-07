Tereza Frýdová, Právo

Seriál Orange Is The New Black měl premiéru v červenci roku 2013 a byl jedním z prvních, které televize Netflix vypustila do světa jako své vlastní. Námětem pro jeho natočení byla knižní předloha, autobiografická publikace americké spisovatelky Piper Kermanové s názvem Orange Is The New Black: My Year in a Women’s Prison.

Děj se odehrává v ženské věznici ve městě Litchfield. Do ní nastupuje hlavní protagonistka Piper Chapmanová, která si má odsedět patnáct měsíců za pašování drog. Její roli ztvárnila americká herečka Taylor Schillingová, která za ni obdržela dvě nominace na Zlatý glóbus.

Hned první řada seriálu měla velkou sledovanost a úspěch na televizních cenách Emmy, na nichž obdržela dvanáct nominací. Následující série vycházely s odstupem jednoho roku a jejich sledovanost byla obdobně vysoká.

V říjnu 2018 pak společnost Netflix oznámila, že příští léto vyjde sedmá série a v ní se budou muset fanoušci s vězenkyněmi rozloučit. Trailer k poslední řadě vyšel na jaře a ukázal, že hlavní postava Piper bude stále součástí příběhové linie, přestože na konci šesté série věznici opustila.

Z důvodu popularity seriálu se již v tuto chvíli diskutuje o tom, zda vznikne sequel nebo spin-off, který by se odehrával v prostředí litchfieldské věznice. Zatím se to zdá být pravděpodobné, jak prozradil předseda televize Lionsgate (která se s Netflixem podílí na tvorbě seriálu) Kevin Beggs americkému magazínu The Hollywood Reporter.

„Orange Is The New Black byl od začátku jedním z nejsledovanějších seriálů Netflixu a tuto pozici si udržel v průběhu celých šesti let. Momentálně přemýšlíme o tom, jakým způsobem by se na něj dalo navázat. Až bude vše připraveno, promluvím si s tvůrkyní seriálu Jenji Kohanovou o sequelu,“ řekl.