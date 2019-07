Radmila Hrdinová, Právo

Proč byl zvolen právě tento prostor, který neladí s autentickým provedením a ani akusticky není příliš výhodný, je otázka. Stejně jako fakt, proč se zhruba hodinové představení neotevřelo více nejmladšímu publiku, když děti, jichž v publiku nebylo mnoho, přijímaly hravý charakter Baletu o kávě s nelíčeným povděkem a porozuměním.

Hudební koláž Baletu o kávě nevycházela pouze z Bachovy kantáty, z té byla použita jen tři vokální čísla, daleko hojněji byly zastoupeny dobové tance z Bachových orchestrálních suit. A ty zazněly v podání souboru Collegium Marianum v muzikantsky vytříbené a dobově zdobené podobě, s výbornou flétnou umělecké vedoucí souboru Jany Semerádové.

Kávový šálek a turecký majitel kavárny.

FOTO: Ilja Van de Pavert

Sólové vokální party přednesli sopranistka Patricie Janečková a basista Jaromír Nosek, o scénickou podobu se postaral polský taneční soubor Cracovia Danza Ballet, který se věnuje rekonstrukci dvorských baletů 17. a 18. století. V choreografii umělecké vedoucí souboru Romany Agnelové a Dariusze Brojeka předvedli jednoduchý příběh o vášni k voňavému nápoji, v němž tančila i kávová konvička, cukřenka, mlýnek na kávu a křehký porcelánový šálek. A také šest kávových zrnek v podání dětských tanečníků. Kromě typické gestiky rukou a pozic barokního tance mohli diváci ocenit i hravost a lehce humornou nadsázku. Byl to příjemně odlehčený, divácky nenáročný večer, který ladil s letní atmosférou, i když by se více hodil do některého dobového zámeckého prostoru. A v divácích budil chuť na šálek kouřící dobré kávy.