Stanislav Dvořák, Novinky

Bývalý člen Beatles už spolupracoval na filmech a dětských knížkách, ale ještě nikdy se nestal autorem muzikálu. Původní příběh režiséra Franka Capry Život je krásný je o muži v depresi, kterému zachrání život anděl. Film nejdříve v kinech nebyl komerčně moc úspěšný, ale když ho začaly vysílat televize, hlavně o Vánocích, získal mnohem větší popularitu.

Muzikál ale nemá být přesnou kopií filmu. McCartney ho píše společně s Leem Hallem, autorem Billyho Elliota a filmu o Eltonu Johnovi Rocketman. Premiéra se čeká někdy v roce 2020.

„Život je krásný je můj nejoblíbenější film, má absolutně všechno - komedii, patos a vzácnou lidskost, která dojala mnoho generací,“ tvrdí Hall. „Oživit to na jevišti je ohromné privilegium samo o sobě, ale dělat to s Paulem McCartneym, to je úplně mimo běžná měřítka… Paulův vtip, emoční opravdovost a brilantní melodie tomu klasickému příběhu dávají úplně novou hloubku i šířku.“

Genialita v jednoduchosti



Spolupráci s Paulem McCartneym inicioval producent Bill Kenwright. „Všechno to začalo e-mailem. Psát muzikál mě vlastně nikdy moc nelákalo, ale setkali jsme se s Billem a Leem Hallem a promluvili si o tom a najednou jsem si pomyslel, že by to mohlo být zajímavé a zábavné,” řekl McCartney.

První dema písniček producenta okamžitě nadchla: „Znějí jednoduše, ale to je klamný dojem. V tom je Paulova genialita.“

Není to poprvé, co se někdo pokusil udělat podle tohoto filmu muzikál. V roce 1986 to zkusili v Americe Sheldon Harnick a Joe Raposo, ale produkci pronásledovaly problémy včetně právních sporů. Když se povedlo první uvedení v roce 1991, Raposo zemřel. V roce 2006 byl muzikál uveden znovu, ale sklidil dost špatné reakce.