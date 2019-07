Jaroslav Špulák, Právo

Na prvním táborovém běhu pražské pionýrské skupiny Záře v Meziměstí čekalo na Vivian na místě, kde každý večer plápolá oheň a hraje se na kytary, dvaapadesát dětí se svými vedoucími. Skupina tam nehrála poprvé, objevila se tam už v minulých letech. A byť vystupování na táborech omezuje, na oblíbené místo se vrátila.

„Na tábory jezdíme už pátým rokem,“ řekl Právu po vystoupení na louce před vstupem do meziměstského tábora zpěvák a kytarista Martin „Marthy“ Ducháč. „Když jsme s tím začali, odehráli jsme takových koncertů nejvíc za jedno léto. Tenkrát ještě fungoval tábor na nedalekých Janovičkách, kam jsme se vraceli hrát pro všechny turnusy.“

Vivian na táboře v Meziměstí. Zleva Marthy (zpěv, kytara), Ondra (bicí) a Kuba (baskytara).

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Vytrvalost, s jakou Vivian jezdí hrát dětem a teenagerům, přináší ovoce. V Meziměstí drtivá většina z nich znala texty písní kapely a po celý koncert jí ve zpěvu vydatně pomáhala.

„Je tu parta, která se na tábor každý rok vrací. Zná naše písničky, zná nás, a tak je spontánní. Kromě toho jsme vedoucím i dětem rozdávali a prodávali svá cédéčka, takže s našimi písněmi mohli žít celý rok. Řada dětí si nás našla na sociálních sítích. Zastávky na táborech totiž měly obrovskou odezvu. Na Facebooku nám po každé přibyly desítky fanoušků,“ vysvětlil Marthy.

„A pak jsme jednou na jaře přijeli hrát na koncert do Plzně, vrhlo se k nám pět dětí a tvrdily, že jsme loni v létě hráli na jejich táboře. Stalo se nám to několikrát,“ zavzpomínal.

Členové kapely Vivian (vpředu) s vedoucími tábora v Meziměstí.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Koncertem prý obvykle pro kapelu pobyt na táboře nekončí. Dostane pozvání na večeři, po ní diskutuje s dětmi, večer tráví u ohně a z některých táborů se vrátila až pozdě v noci, jelikož celou noc hrála na kytary a zpívala s vedoucími.

„Mimochodem, nikdy se nestalo, že by nám při hraní na táboře pršelo,“ usmál se Marthy. Jednou to prý vypadalo všelijak, ale muzikanti se schovali do altánu, a byť déšť nepřišel, odehráli takto koncert „v bezpečí“.

S vydáním alba Pustina se kapela Vivian letos zaměřila i na účast v hudebních soutěžích. Byla v nich úspěšná. Přes ně se dostala na pódia hradeckého Majálesu, Labefestu v Děčíně, do Přeštěnice či na Sázavafest.

„Než dokončíme nové album, vždycky si za ním stojím. Jakmile ale vyjde, obvykle mi dojde, co jsme mohli udělat jinak, lépe a kam bychom se měli v budoucnu posunout. Přesně v tomhle stavu se teď nacházím,“ řekl k novince Marthy.

Video

Klip k písni Nostalgie

Producentem alba je Thom, zpěvák a kytarista skupiny Imodium. „Donesli jsme do studia první verze písniček, Thom si je poslechl a u každé nám dal zpětnou vazbu a poradil, jak je zlepšit. Stálo nás to potom další dva měsíce práce, ale s odstupem času musím říct, že i když jsme se někdy hádali, jeho zkušenosti se nám vyplatily a s výsledkem jsme opravdu spokojeni. Pomohl nám se zvukem alba a aranžemi písniček,“ uvedl Marthy.

Za nejdůležitější skladbu na desce považuje Nostalgii, k níž už je natočený videoklip. Další chce Vivian realizovat na konci léta u nádrže Rozkoš u České Skalice k písni Zpátky na zem.