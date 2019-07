Mark Richardson ze skupiny Skunk Anansie: Skin mi říká něžný obr

Britská kapela Skunk Anansie slaví dvacet pět let na scéně. V červnu byla uvedena do Síně slávy Kerrang! Awards. Právě na této události před čtyřiadvaceti lety přišel za zpěvačkou Skin Mark Richardson, řekl jí, že její bubeník nestojí za nic a že by měla najmout jeho. Stalo se. Richardson Právu poskytl rozhovor před koncertem v Praze. Skupina vystoupí 25. července ve Foru Karlín. Předkapelou jim bude česká formace The Atavists.