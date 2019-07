Stanislav Dvořák, Novinky

Woodstock 50 provázejí problémy už měsíce. Město festival odmítlo dvakrát a obměkčit se nenechá. Michael Lang, producent a muž, který stál za prvním kultovním Woodstockem v roce 1969, prohlásil, že neví, jestli se akce vůbec bude konat.

“Nevím,“ řekl Lang po rozhodnutí města. „Věděl jsem, že tohle nebude lehké.“

“Woodstock 50 je zklamán, že si město Vernon nechá ujít příležitost hostit festival k 50. výročí Woodstocku odmítnutím našeho silného a promyšleného návrhu. Je nám líto, že lidé z Vernonu, kteří podporovali Woodstock, byli připraveni o šanci, která se objeví jednou za život, o šanci být součástí znovuzrození kulturního mírového hnutí, které změnilo svět v roce 1969 a je tím, co dnešní svět potřebuje,“ uvedli pořadatelé.

Původní Woodstock (1969)

Poté, co se město otočilo k Woodstocku 50 zády, stáhl se i partner akce Virgin Produced: “Přes naši obrovskou snahu pomoci Michaelu Langovi a Woodstocku 50 v obnovení jejich festivalu už je teď zjevné, že nám došel čas.“

Měl to být třídenní obří koncert, kam by přišlo až 30 000 lidí, ale není zajištěno ani místo koncertu, ani ubytování. Taky se nepodařilo prodat včas lístky a následovaly další technické problémy.

Lang přišel už na jaře o jednoho z hlavních finančních partnerů. Město mu teď zasadilo poslední ránu. I když se může stát zázrak a festival se nakonec v srpnu bude konat, nezdá se to příliš pravděpodobné.

„Když to letos nevyjde, tak to prostě nevyjde. Zkusili jsme všechno, co šlo. Udělali jsme, co jsme mohli. Budeme v tom pokračovat, dokud nenajdeme nějakou cestu,“ řekl Lang začátkem týdne.