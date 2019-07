František Cinger, Právo

Veronika Homolová Tóthová:

Máma milovala Gabčíka





Příběh Jozefa Gabčíka, Anny Malinové a její dcery Alenky. O Gabčíkovi se píše v učebnicích pro speciální jednotky. O Anně Malinové se nepíše nikde. A přitom byla pro Jozefa životně důležitá. Zapomnělo se na ni neprávem, protože se nezachoval ani protokol gestapa.

Ikar, 488 stran, 399 Kč

Jitka Ludvíková:

Dotek vraha





Spisovatelka Monika Hrubešová má pocit, že na ni padá celý svět. Proto odjíždí do tichého penzionu kousek za Prahu, kde věhlasný ruský léčitel pořádá vyhlášené ozdravné kurzy. V sauně se však najde mrtvé tělo. Brzy se ukáže, že někdo dobře maskoval stopy vraždy…

Brána, 320 stran, 299 Kč

John Grisham:

Zúčtování





Říjen 1946, stát Mississippi. Pete Banning, místní vážený občan, válečný hrdina, farmář, otec, soused a bohabojný člen metodistické církve, jednoho chladného podzimního rána vstal, vjel do města a spáchal šokující zločin. Jediné, co k tomu uvedl: „Nemám k tomu co říct.“

Kalibr, přeložila Drahomíra Michnová, 440 stran, 399 Kč

Jiří Noha, Jiří Winter – Neprakta:

Svlékněte se, prosím





Nahlédnout za dveře ordinace se jen tak někomu nepovede. Zvědavců se jistě najde dost, obzvlášť nalézá-li se za nimi krásná žena. Mistr Neprakta nás často nechal do toho prostředí nahlédnout. A Jiří Noha, jinak pan doktor Švejnoha, k tomu na lékaře leccos prozradil.

Epocha, 120 stran, 189 Kč, e-kniha 99 Kč

Barbara Erskinová:

Půlnoc je osamělé místo





Osamělý domek na divokém pobřeží Essexu se stal dočasným azylem mladé londýnské spisovatelky Kate, která tu chce nalézt ztracenou duševní rovnováhu po rozchodu s milencem. Náhodný objev antického hrobu v přímořských dunách však vyvolá duchy pohřbených…

Brána, přeložila Eva Křístková, 320 stran, 299 Kč

Caroline Francová:

Mise Hygge





Když musí Chloé, neohrožená válečná reportérka, odjet do pobřežní vesničky v Dánsku, která byla vyhodnocena jako nejšťastnější místo na světě, je pobouřena. Má odejít do vyhnanství v díře s nevyslovitelným jménem? Když ji navíc šťastní lidé neskutečně deprimují?

Jota, přeložila Jitka Řihánková, 208 stran, 298 Kč

Gillian Hicková:

Veterinářka





Ať už kastruje koně v Dublinu, odřezává rohy skotu na wicklowském venkově, zachraňuje zraněné kočky před podvraťáky, nebo se potýká se zdrogovanými hlídacími psy, veterinářku Gillian Hickovou humor nikdy neopouští…

Jota, přeložila Věra Kovářová, 248 stran, 298 Kč

John Perkins:

Zpověď lovce ekonomik





Lovci ekonomik jsou skvěle placení profesionálové, kteří šidí země celého světa o biliony dolarů. K jejich nástrojům patří falešné finanční zprávy, falšování volebních výsledků, úplatky, vydírání i vraždy. Ty jsou pak zdrojem nestability ve světě a antiamerických nálad…

Audiotéka, Bookmedia, mp3 ke stažení, 14:17 hodin, načetl Zbyněk Horák, 249 Kč

Luboš Taraba:

Sukně proti kalhotám





Válka o rakouské dědictví 1740–1748. Komu co řekne Žďár u Trutnova, Zahájí u Českých Budějovic nebo Chotusice u Čáslavi? I tam se po nástupu Marie Terezie na trůn rozhodovalo o osudech celé Evropy.

Epocha, 464 strany, 359 Kč, e-kniha 199 Kč