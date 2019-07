Filmové premiéry: Lví král, Diego Maradona, Letní hokej či Bez věcí nad věcí

Pětadvacet let po premiéře animovaného Lvího krále jde do kin jeho nová verze. Vyznáním lásky ke knihám je film Florencino knihkupectví. Strhující portrét jedné z nejslavnějších sportovních osobností přináší dokument Diego Maradona. Velký úspěch sklidil na karlovarském festivalu komediální dokument Letní hokej. Drama V lásce a válce nabízí paletu lidských charakterů a rozhodnutí tváří v tvář válce. Nezkrášlený pohled do zákoutí, která nám jsou v běžném životě skrytá, nabízí Zatoulaný. O věčné potřebě přátelství je komedie Bez věcí nad věcí.