Startují Colours of Ostrava. Přijedou na ně i The Cure

Festival Colours of Ostrava startuje dnes odpoledne v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Jeho hlavními hvězdami budou hudební skupiny a zpěváci. Představí se The Cure, Florence + The Machine, Rag’n’Bone Man, Years & Years, Rosalía, MØ, Zaz, Tom Walker, Lewis Capaldi a desítky dalších kapel a zpěváků z celého světa.