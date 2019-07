Stanislav Dvořák, Novinky

Režisér Baz Luhrmann zvažoval pro roli krále rokenrolu i Harryho Stylese nebo Ansela Elgorta, který se nedávno upsal filmu West Side Story, ale zvítězil Austin Butler. Mladík z kalifornského Anaheimu zatím není žádnou hollywoodskou megahvězdou, ale mohl by se jí stát. Dosud se uplatnil spíš v menších rolích a v průměrných televizních seriálech jako Hannah Montana, Jonas, Kriminálka New York, Kriminálka Miami a The Carrie Diaries.

Studio Warner Bros. plánuje velkorozpočtový příběh o vzestupu Elvise Presleyho, jeho extrémní slávě, psychických problémech a vztahu s manažerem Tomem Parkerem, který chtěl ovládat všechny detaily v životě rokenrolové hvězdy. Děj shrnuje asi dvacet let, kdy hudba a celá Amerika prošla bouřlivým vývojem.

“Věděl jsem, že tenhle film nemůžu udělat, kdyby obsazení nebylo absolutně perfektní. Hledali jsme pečlivě herce se schopností evokovat neopakovatelný způsob pohybu a hlasové kvality této hvězdy, která neměla sobě rovného, ale zároveň i vnitřní zranitelnost umělce,“ uvažuje Luhrmann. V Butlerovi tyto kvality našel, podle něj dokáže „ztělesnit ducha jedné z nejikoničtějších postav světové hudby.“

Elvis Presley

FOTO: Profimedia.cz

Luhrmann napsal scénář společně s Craigem Pearcem, s nímž už pracoval také na Velkém Gatsbym.

Elvis Presley dokázal unikátně skloubit blues, spirituál, country a rock, jeho způsob zpěvu a tance byl hlavně v mládí převratný. Začátek profesionální kariéry se datuje k roku 1953, kdy vstoupil do studia Sun Records Sama Philipse, který tušil, kudy vede cesta do budoucnosti pop music, a hledal bělocha s černošským hlasem. Když Elvis v roce 1954 nahrál bluesovku That's All Right (Mama), bylo jasné, že ho našel. V té době samozřejmě působili v Americe i jiní zpěváci, kteří zpívali stejně dobře, jenže byli černí a v 50. letech do americké televize černocha nepustili.

V roce 1955 se Elvise ujal Tom Parker a mladý zpěvák se brzy stal skutečným králem rokenrolu. Natočil rtuťovité R&B hity jako Hound Dog a Jailhouse Rock, ze kterých davy teenagerů šílely. Byl také obviňován z nemravnosti a šíření „ďáblovy hudby“ různými americkými církvemi, ale to mu u mladých jen zvyšovalo popularitu.

Elvis Presley zemřel předčasně v roce 1977 na infarkt, který dost možná souvisel s tím, že žil sebedestruktivním stylem. Fetoval, pil a byl už také značně obézní.