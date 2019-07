Stanislav Dvořák, Novinky

McCartney koncertoval v L.A. v sobotu v noci a během vystoupení bez předchozího ohlášení uvítal na pódiu kolegu z Beatles.

„Máme tu překvapení, pro nás, pro vás, pro každého. Dámy a pánové, jedinečný Ringo Starr!” řekl McCartney. Po krátkém přivítání si Starr sedl za bicí a společně zahráli písně Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band a Helter Skelter.

Šlo o unikátní jednorázové vystoupení, o žádné dlouhodobé spolupráci se nemluví. Oba bývalí členové Beatles stále koncertují sólově a byli k vidění i v Praze.

Později McCartney uvítal na pódiu ještě dalšího hvězdného hosta - kytaristu z Eagles Joea Walshe. Připojil se v rámci Abbey Road medley a zasóloval si.

Popularita Paula McCartneyho v USA je i desítky let po rozpadu Beatles neotřesitelná. V roce 2018 dokonce ovládl týdenní žebříček nejprodávanějších alb v USA s deskou Egypt Station. McCartney vydal desku 7. září a za první týden (do 13. září) se jí v USA prodalo 153 000 kusů. Své osmnácté sólové studiové album pojal bývalý člen Beatles jako zastávky při jízdě vlakem, celkem deska zahrnuje 16 písní. Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista McCartney ovládl žebříček Billboard také v roce 1982 s deskou Tug of War a udržel se v čele tři týdny.