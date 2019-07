Jan Šída, Právo

Vydatná dešťová přeháňka přišla vzápětí, a v průběhu večera se vrátila ještě několikrát. Letištní plocha je naštěstí na rozmary počasí dobře připravená, takže se žádné bahenní lázně nekonaly. Pamětníci si jistě vybavili, jak se na louce v Olší u Tábora, kde byl festival do roku 2009, brodili po lýtka v močálu.

Program úvodního dne neměl sice výraznou hlavní hvězdu, přesto čekalo fanoušky mnoho zajímavého. Strhující výkon předvedli němečtí punkrockeři Donots, jejichž pódiový projev byl nejen plný energie, ale i pohybových kreací. Výborný zpěvák gestikuloval, lezl po odposleších, a neustále připomínal lidem v davu, že je na scéně jen a jen pro ně.

Američí H2O na pódiu doslova létali.

FOTO: Jan Šída, Právo

Co do energie si s Donots nezadali američtí hardcoristé H2O. Jejich valivý syrový sound připomínal klasiky žánru Suicidal Tendencies nebo Sick of it All. Spojuje je s nimi nejen hudba, ale láska ke skateboardu.

Mimochodem, v první skladbě zacitovali motiv z písně War Pigs od Black Sabbath. Když tak člověk poslouchal jejich newyorský hard core, musel si uvědomit, jak dlouhou cestu tvrdá hudba od dob Ozzyho urazila.

Výlet do osmdesátek

Vláčnou a houpavou směs reggae a ska exportovali z Jamaiky Skatalites, zatímco raper Pablo, člen Irie Révoltés, přivezl projekt Male Élevé a hudbu plnou hip hopu, reggae a ska music.

Mezinárodní sdružení N.O.H.A. neboli Noise Of Human Art naplnilo těsně popůlnoční čas temnou elektronickou world music s krásnou gazelou za mikrofonem.

Jako zjevení působil australský diskotékový srdcerváč Donny Benet. Na pódiu stál majestátně s basovou kytarou a vzal mladé publikum na výlet do osmdesátých let minulého století. Mroží knír, vlasy začínající na temeni hlavy a kolotočářský kostým celkový dojem už jen podtrhly.

Donny Benet byl retro se vším všudy.

FOTO: Jan Šída, Právo

Domácí scénu reprezentovali punkrockoví Nežfaleš, jejichž zpěvák neměl problém navázat osobní kontakt s publikem, dále Prague Conspiracy, kterým zpěvačka Míša roste s každým koncertem ve výraznou osobnost, a Fast Food Orchestra míchající texty v české a anglické řeči.