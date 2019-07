Jaroslav Špulák, Právo

Od čtvrtečního rána je město Trenčín, které leží na západě země nedaleko hranic s Českou republikou, zaplněné lidmi mířícími na největší slovenský festival. Je mezi nimi mnoho návštěvníků z Čech, z nichž mnozí si akci oblíbili již před lety, a také řada lidí z jiných zemí. Ve městě jsou slyšet angličtina, němčina, polština a další řeči.

Z nádraží v Trenčíně svážely diváky na místo konání festivalu autobusy.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Pro majitele vstupenek je nachystán žánrově pestrý program, jenž je charakteristický tím, že vybírá kvalitní umělce a je v něm patrný postoj ke společenským a ekologickým tématům. Přestože pořadatelé nedávají od roku 2001, s malými výjimkami, prostor aktivním politikům, letos udělali výjimku a pozvali slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou.

Návštěvníci se mohou těšit na více než 120 umělců a kapel ze 31 zemí světa. Na úvod symbolicky v největším festivalovém stanu vystoupí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Jeho koncert se bude konat jako připomenutí desátého výročí tragédie, která postihla Pohodu v roce 2009. Bouře tehdy způsobila zhroucení stanu, dva lidé zemřeli a další se zranili.

Na hlavním pódiu se ve čtvrtek večer představí Lola Marsh, The 1975 a Skepta. Orange stage bude patřit The Plastic People of the Universe & Filharmonii Brno v programu Co znamená vésti koně a projektu Bylo nás jedenáct. Během čtvrtečního večera vystoupí také slovenská skupina Para. Jejím členem je i bratislavský primátor Matúš Vallo.

Akce potrvá do noci ze soboty na neděli. Její největší hvězdou je bývalý zpěvák britských Oasis Liam Gallagher.