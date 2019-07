Alex Švamberk, Právo

Jaké to bude vrátit se do Ostravy hrát pod širým nebem?

Moc se na to těšíme. Minule to byla nádherná zkušenost, publikum bylo skvělé.

Co budete hrát?

Dali jsme dohromady program, který je kombinací hudby, již pro nás nedávno napsali někteří skladatelé v rámci projektu 50 For the Future, s naší oblíbenou hudbou od Terryho Rileyho a s několika americkými písněmi, jako jsou House Of The Rising Sun nebo Summertime. Chceme dát našemu publiku možnost zažít pestrost, jaká panuje jen ve světě hudby.

Vrátíte se i k vašim úpravám rockových skladeb, jako byly Hendrixova Purple Haze, Zornova Cat O’Nine Tails či presleyovská variace Elvis Everywhere?

Jsem si jist, že budou nějaká překvapení, ale v tuto chvíli plánujeme uctít jednoho z muzikantů, jenž patří k těm, které nejvíce uznáváme – Petera Seegera. Od jeho narození uplynulo v květnu sto let. Jsme právě uprostřed plánování oslav jeho práce. Jednu ze skladeb, která se stala součástí americké hudby, vzal z jižní Afriky. Jmenuje se Wimoweh a my uděláme novou verzi této hudby, kterou Seeger přinesl do americké hudební tradice.

Budete mít nějaké hosty, když při interpretaci folkové písně Johnny Has Gone For A Soldier, kterou zpívával Seeger, s vámi zpívala Natalie Merchantová?

Nebudeme mít hosty, budeme hrát jen jako kvartet.

Ptám se proto, že hrát pod širým nebem je jiné než vystupovat v koncertním sále.

To vím, je to velká výzva, ale jsme na ni připraveni a mohla by to být zábava. Tentokrát nabídneme kolekci kratších skladeb z různých částí světa od velmi rozdílných skladatelů.