Jaroslav Špulák, Právo

Magazín Stern s ním při příležitosti jeho osmdesátých narozenin vedl rozhovor. Zpěvák v něm hned na začátku přiznává, že každý den cítí, jak mu tikají hodiny.

„Samozřejmě to cítím. Každý den. Když se toho ale hodně děje, je to pro mě jako fontána mládí. Pokud se nic neděje, je můj věk skutečný,“ konstatoval.

Ke své rakovině, která mu byla diagnostikována před třemi lety, v rozhovoru řekl: „Lékaři mi sdělili, že před patnácti lety bych byl mrtvý. Jsem tu tedy dál proto, že technologie, chemie a zkušenosti lékařů umožnily mé neuvěřitelné přežití.“

Později dodal: „Lékaři mi řekli, že při takové diagnóze se mnoho párů rozchází, protože tu situaci nedokážou zvládnout. Ale má žena Ivana je perfektní a velmi praktická. Starala se o mě velmi pečlivě, když jsem se vrátil z nemocnice domů. Držela mě i v nejtěžších časech mého života.“

O duetu se svou dcerou Charlotte Ellou nazvaném Srdce nehasnou míní, že je velice úspěšný. „Vždycky jsem chtěl, aby mi někdo na konci mé kariéry napsal krásnou píseň. Je jí duet Srdce nehasnou, je to taková má My Way, kterou zpíval Sinatra. Existují samozřejmě dotazy na to, jestli budu se svou dcerou vystupovat. Nevím, jestli to bude chtít. Nechci ji do toho nutit,“ sdělil zpěvák.