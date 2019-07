Vladimír Říha, Právo

Připomněl jím také osobní vztah umělkyně k bývalému prezidentu Václavu Havlovi, jehož byla obdivovatelkou. FOK řídil izraelský dirigent Elli Jaffe, častý spolupracovník orchestru.

A byl to skutečně výjimečný večer. Publikum umělkyni, jež má české předky, nadšeně uvítalo a ona se mu během večera odměnila skvělým výkonem se směsí písní, árií z oper, operet i muzikálů.

Otázkou jen bylo, zda několik písní Franze Schuberta v první půli programu bylo správnou volbou. Přece jen bylo znát, že jejímu hlasu se slabým vibratem moc nesvědčí. Skvělá byla druhá část, v níž po operetních áriích z děl Franze Lehára došlo i na její slavné podání Dvořákovy Rusalky (árie Měsíčku na nebi hlubokém). V ní zaujala češtinou i procítěným projevem.

Po slovní vzpomínce na Václava Havla zazpívala muzikálovou píseň Richarda Rogerse You Will Never Walk Alone, známou i jako hymnu klubu FC Liverpool. Následovaly dva přídavky.