Anselmo během let 2011 a 2012 nahrál sólovou desku Walk Through Exits Only, na které ho doprovázela skupina The Illegals, v níž působili méně známí muzikanti a členové jiné jeho kapely, Superjoint. Zdálo se, že jde o další jednorázový projekt, ale loni v lednu vyšlo druhé album Choosing Mental Illness As A Virtue.

Kapela se na ní pohybuje mezi groove metalem, jaký byl typický pro Panteru, a sludgem, se kterým si pohrával od počátku devadesátých let, když ve formaci Down spolupracoval se členy Crowbar a Eyehategod. kapela však kromě vlastního materiálu hraje i písně od Pantery.

Na festivalu Roskilde ve zvláštním programu zahrála z jejího repertoáru deset písní včetně Walk a Mouth of War. Speciální program jen z písní Pantery Ilegálové zahráli i na festivalech Exit a Rock The Castle.

Na sólových koncertech patří začátek vlastním písním, dá se ale čekat, že v druhé půlce zazní i v Praze několik kousků od Pantery, třeba Domination/Hollow, Becoming nebo I´m Broken či A New Level.