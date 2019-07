Novinky, ČTK

„Můj otec zemřel. Ušlechtile bojoval, snažil se zachovat svou důstojnost, přestože ztrácel svou samostatnost,” napsal na facebooku. Neupřesnil příčinu smrti hudební legendy, která dožila finančně zruinovaná a osamělá v Riu.

Gilberto se těšil pověsti poněkud zvláštního, extravagantního, leč zázračného umělce. Na sklonku 50. let minulého století z rytmů samby vyšlechtil styl bossa nova, více uzpůsobený městskému vkusu, podobně jako Elvis Presley pozměnil rhythm and blues, napsal list The Irish Times.

Světový věhlas mu zajistila píseň Dívka z Ipanemy (Garota de Ipanema v původní portugalské verzi), která stále okouzluje měkkými tóny, melancholií a vzletnou poezií a i po více než půl století zůstává poctou Riu de Janeiro a jeho krásným dívkám.

Autorem písně byl další z otců bossa novy, brazilský pianista Antonio Carlos Jobim, který zemřel již v roce 1994. Jejich společné album se saxofonistou Stanem Getzem nazvané jednoduše Getz/Gilberto získalo v roce 1965 vůbec jako první jazzová deska cenu Grammy pro album roku.

Legendární trojice zleva Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim a Stan Getz při nahrávání desky Getz/Gilberto v roce 1964.

FOTO: Profimedia.cz

„Joao změnil světovou hudbu jednou provždy. Byl hlavním hlasem brazilské hudby, ve světě nejznámější. Je to nenahraditelná ztráta,” zareagovala na zprávu o úmrtí brazilská zpěvačka Gal Costaová. „Byl to první zpěvák, přinejmenším v Brazílii, který předvedl, že nepotřebujete mít silný hlas. Šeptal a doprovázel se na kytaru,” dodala.

Zpěvačka Daniela Mercuryová nazvala Gilberta „géniem, který udělal revoluci v brazilském popu: naučil nás, jak zpívat nejkrásnějším způsobem na světě”.

Gilberto byl třikrát ženat a přežily jej tři děti, syn Joao Marcelo a dcery Luiza a Bebel, která je také zpěvačkou. Na koncertu naposledy vystoupil v roce 2008. V posledních letech neopouštěl svůj byt, který se také stal předmětem hořkého rodinného sporu mezi jeho potomky a poslední partnerkou.