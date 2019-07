Aleš Honus, Právo

Pro mnohé dalším vrcholem pátečního programu se pak stalo vystoupení Dona Diabla, který dění na hlavní stagi uzavíral a svůj výstup si evidentně dobře užíval. Velmi dobře seskládaná nálož známých hitů roztančila davy podobně jako se to podařilo Wilkinsonovi.

Jeho vystoupení přitom nemělo slabé místo, energii do návštěvnického kotle pak přidával skandující MC, který si svou roli užíval, aniž by působila nemístně, jak se někdy u takových produkcí stává. Kromě písní jako Take You Higher, All For You nebo Afterglow, kterou se Wilkinson s Ostravou rozloučil, zahrál fragmenty pecek od Chase and Status, Sigmy, Daft Punk, Andyho C, Prodigy i od Culture Shock (ten mimo jiné vystoupil o den dříve na Drum And Bass Stage).

Wilkinson tedy nezklamal, podobně jako další mainstreamová hvězda Don Diablo, protože oba předvedli v podstatě to, co se od nich očekávalo. Naopak z převážně dubstepové produkce DJ Jauze, která vyplnila čas mezi oběma headlinery, mohli být lidé, kteří očekávají hlavně melodické hity a dusavé rytmy, zklamáni, i když pro řadu z nich se naopak Jauzova produkce stala vrcholem dne. Jauz předvedl neobyčejně, možná až moc pestrý set, kde své místo našly takové protiklady jako třeba Thunderstruck od AC/DC a globální dětská odrhovačka Baby Shark.

Psytrance stage

FOTO: Aleš Honus, Právo

Na hlavní scéně v dřívějších odpoledních hodinách zaujal také novozélandský drum and bassový DJ Trei a také zejména americké hiphopové trio Delinquent Habits. Dvojice MCs s dýdžejem předvedla čistokrevný hiphop středoamerické provenience a setkala se s nadšeným přijetím.

Velmi živo bylo i v dalších částech rozsáhlého vítkovického areálu, a to jak na velkých scénách zaměřenými na drum and bass a house, tak i na těch nejmenších včetně Psytrance Stage, která je na Beats for Love každoročně jakýmsi ostrůvkem, kde člověk naprosto přesně ví, do čeho jde. Nekonečný proud hudby, jejímž základní stavební jednotkou je 32 taktů s velmi vysokým BPM, zde má jak svou stálou klientelu, tak i proměnlivou část návštěvníků, kteří se sem opakovaně vracejí s otázkou, co na tom příznivci těchto monotónních rytmů vidí, že zde jsou schopni protančit celé hodiny. V každém případě je dobré, že i taková alternativa má na Beats for Love své pravidelné útočiště, navíc vyzdobené velmi zdařilými psychedelickými dekoracemi, které k této hudbě patří stejně jako různé přírodní povzbuzovače.

Drum and Bass stage

FOTO: Beats for love

Zklamáním je letos naopak umístění Techno Stage, která je situována na naprosto nevhodném místě, které je zároveň jedním z průchodů mezi hlavní scénou a oblastí pod vysokými pecemi. Průchod je tak zejména v pozdních hodinách ucpán tančícím davem, přes které se prodírají korzující návštěvníci, což vyvolává poměrně nepříjemné situace. Škoda, že za sedm let konání festivalu pořadatelé pro tuto stage nenašli adekvátní místo, a po letošní zkušenosti je třeba konstatovat, že lepší bylo umístění v prostorách dnešní Devastator Stage, kde to technu dříve mnohem více slušelo.

Možná se mýlím a jde pouze o subjektivní dojem, ale sobotní program pod hlavní stage přilákal dosud asi největší davy fanoušků za dosavadní tři dny. Patrné to bylo zejména během vystoupení Wilkinsona. Organizátoři přitom tvrdí, že Beats for Love je nejnavštěvovanější festival na území bývalého Československa. Lidé, kteří mají srovnání s návštěvou Colours of Ostrava, tak při pohledu na zaplněnou plochu museli minimálně začít přemýšlet o tom, že na tomto tvrzení skutečně něco je. Otázka sice je, podle jaké metodiky se návštěvnost počáítá a nakolik ji ovlivní počet prodaných jednodenních vstupenek, v každém případě oba festivaly jsou minimálně stejným fenoménem. Je jen škoda, že oficiální čísla pro srovnání nejsou a nebudou k dispozici.

Beats for Love v noci na neděli skončí. Návštěvníci se mohou na hlavní scéně těšit například na The High Contrast Band a finále pak obstará dvojice holandských headlinerů Chocolate Puma a Oliver Heldens.