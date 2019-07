Vojenský policista Jack Reacher bojuje dál

Minulost, tak se jmenuje kniha amerického spisovatele Lee Childa (BB art, přeložila Iva Harrisová, 328 stran, 349 Kč). Na rozdíl od jeho kritických románů vůči armádní a politické mašinérii USA je tématem jeho nové publikace návrat Jacka Reachera do Laconie u New Hampshire, kde měl v sedmnácti narukovat do námořní pěchoty jeho otec Stan.