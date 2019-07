Věra Míšková, Právo

Spider-Man: Daleko od domova

Superhrdina i kluk od vedle se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové.

Spider-Man: Daleko od domova, USA, dobrodružný, 130 min., režie: Jon Watts, hrají: Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly a další.

Mrtví neumírají

Americké městečko Centerville je ospalá díra, v níž stárnoucí šerif Robertson netrpělivě odpočítává zbývající dny do důchodu. Jeho mladý kolega Peterson naopak stále doufá, že se k nějakému pořádnému vyšetřování jednou dostane. Zasloužil by si to, protože jako první vytuší, že ty dvě ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie.

Mrtví neumírají, USA, hororová komedie, 130 min., režie: Jim Jarmusch, hrají: Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swintonová, Steve Buscemi a další.

Srážka s láskou

Charlotte Fieldová je jednou z nejvlivnějších žen na světě. Chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno pod kontrolou. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista, který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou láskou.

Srážka s láskou, USA, komedie, 125 min., režie: Jonathan Levine, hrají: Charlize Theron, Seth Rogen, Alexander Skarsgård a další.