Yesterday láká na spojení dvou dost odlišných filmových legend. Tou první je režisér Danny Boyle, samotný „pan Trainspotting“, druhou pak cukrkandlovější autor scénářů jako Láska nebeská nebo Notting Hill Richard Curtis.

Yesterday se zařadí spíš do romantické škatulky, je to ale současně plnohodnotná komedie, které by ovšem slušelo méně klišé. V první řadě šlo autorovi o starý dobrý komerční feel-good biják, po kterém máte zapomenout na zprávy a domů jít s pocitem, že svět není naprosto hrozný a odpovědí na vše je láska.

Neúspěšný písničkář, britský Ind Jack Malik, má jedinou fanynku (svou manažerku) a po sérii trapných koncertů pro tři lidi se rozhodne ukončit kariéru. Srazí ho ale autobus a probudí se ve světě, kde lidé neznají Beatles. Lákadlo ukrást cizí písně, vydat je, sbalit prachy a užít si život falešného hudebního génia je příliš velké.

„Ty seš prostě Mozart,“ řekne mu zpěvák Ed Sheeran, který hraje sám sebe, a Jack rozjede kariéru. Hodnou manažerku (Lily Jamesová) nechá v Anglii a ujme se ho vychytralá kšeftařka z L.A. (Kate Mc Kinnonová), která je nejzábavnější z celého ansámblu a hraje asi nejlépe. Vyloženě si užívá praštěnou chamtivou postavu a neváhá jít až do ostré karikatury. Samozřejmě platí fakt, že zlé postavy se vždy hrají dobře a divák si je víc zapamatuje.

Jack čeká příval štěstí, jenže ten se nedostaví. I když možná nikdo na světě nepozná, že písně jsou ukradené, Jack to ví a propadá se do morální kocoviny. Navíc mu chybí někdo blízký.

Scénář založil Curtis na principu dvou linií, které se několikrát protnou. V první se hrdina snaží prorazit s ukradenými písněmi ku světové slávě. Druhá linie je pochopitelně milostná, a nutno dodat, že zcela nepravděpodobná. Jde o filmové klišé, kdy hlavní hrdina za dvacet let nepozná, že jeho nejlepší kamarádka, atraktivní učitelka a manažerka, která je jeho jedinou fanynkou, ho celou dobu miluje. Divák to musí skousnout, maximálně se může podivit, jaký je to tupec. V poslední chvíli, kdy musí odjet do Ameriky, se ale náhle vše vysvětlí a film tak získá atraktivní dilema, zda zvítězí láska, nebo peníze. Co myslíte?

