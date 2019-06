jaš, kul, Právo

„V poslední době jedou všichni všechno bio a eko a my si myslíme, že je to správně. To nám ale nebrání v tom, si z toho udělat srandu,“ říká zpěvák a baskytarista kapely Kuba Ryba.

Mini roli v klipu přijal i Tomáš Klus. „Tomáše si vážíme za jeho názory a je to pro nás člověk s charakterem. Určitou částí populace je vnímán jako sluníčkář a dobroser, a proto nám přišlo mega vtipné, ho do klipu zapojit. Miluju lidi, kteří si ze sebe dokážou udělat srandu”, říká Kuba Ryba.

Kapela Rybičky 48 má dobře našlápnuto.

FOTO: archiv kapely

Skupina Rybičky 48 má za sebou úspěšný rok. V posledních měsících vydala dvojalbum Pořád nás to baví/Bestfuck Off, svým koncertem vyprodala Velký sál pražské Lucerny, zaplnila brněnskou halu Vodova, ve které proběhl brněnský křest zmíněného dvojalba, a koncerty jejího jarního turné byly vyprodané.