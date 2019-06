Eva Vejdělková, Právo

Absolutní novinkou je pak knížka Rat Art – Romanopisec R sestavená z jeho deníkových záznamů, jejíž vydání provází pražskou výstavu.

Poznámky z cest

„Deníky si vedu asi dvacet let, zapisuji si do nich postřehy z výstav nebo filmů, ale také různé citáty, třeba z novinových rozhovorů nebo článků v časopisech, které mě něčím zaujaly,“ říká a dodává, že klasické deníkové zápisky si nevedl nikdy.

„Vždy to byly jen příležitostné záznamy, souvislejší jsou třeba poznámky z různých cest nebo pobytů. Důležitá je v nich ale i obrazová část. Někdy to jsou kresby a náčrty, jindy zase koláže,“ vysvětluje malíř, který dlouhé roky působil jako pedagog na pražské Akademii výtvarných umění.

Během loňského roku za spolupráce a podpory kurátora Otto M. Urbana vybral z deníků nejpodstatnější texty, které uspořádal do pěti kapitol – Život, Vztahy, New York, Umění, Umělci – a doplnil je kresbami. V galerii Havelka, ve které knihu o 240 stranách pokřtil, vedle nich prezentuje velkoformátovou malbu a instalaci z pomalovaných kamenů – s lidskými tvářemi. Teplickou výstavu tvoří kolekce obrazů, z větší části zapůjčených ze soukromých sbírek, ale doplněných o nejnovější portréty a zvětšeniny brouků. Obrazy jsou poskládané do velkoformátové mozaiky po celé stěně galerie a doplněné instalací objektu v prostoru. Už při vstupu do muzea návštěvníky vítá rozměrná socha brouka vytvořená z molitanu.

Návrat k expresivní malbě

Franta samostatně vystavuje od poloviny devadesátých let, nejznámější jsou rozměrná plátna s barevnými strukturami vytvořenými z drobných tělíček hmyzu nebo plodů a rostlin. Po delším období, kdy se zabýval strukturami, se však začal vracet k expresivní malbě, jíž se věnoval už na počátku devadesátých let, před studijní cestou do San Franciska. Expresivní výraz typický i pro jeho aktuální tvorbu se promítá také do jeho deníkových poznámek.

Franta se účastnil i mnoha skupinových výstav doma a v zahraničí a je zastoupen v četných sbírkách včetně Národní galerie v Praze nebo Alšovy jihočeské galerie.