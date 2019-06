zen, Právo

Dead Can Dance zahráli písně z celé své skoro čtyřicetileté kariéry, neopomněli žádný ze svých velkých hitů. V rámci turné A Celebration - Life and Works 1980-2019 ale představili i novou píseň Dance of the Bacchantes z aktuálního alba Dionysus.

Post předskokana kapela nabídla členovi své koncertní sestavy Davidu Kuckhermannovi, který byl nominován na ocenění Grammy 2018 s albem Hiraeth v kategorii pro nejlepší desky stylu new age.

Pak už podium obsadila šestičlenná skupina, před níž svá místa zaujali Gerrardová oblečená ve třpytivém bílém rouchu a Perry v černém obleku. A bez zbytečných proslovů se chopili díla. Ve zpěvu se co píseň střídali. Dvouhodinové vystoupení zahájili skladbou Anywhere Out of the World z alba Within the Realm of a Dying Sun z roku 1987, nechyběly hity The Wind That Shakes the Barley nebo The Carnival Is Over.

Dead Can Dance založili Perry, Gerrardová, Paul Erikson a Simon Monroe v roce 1981. Jejich styl je těžké zařadit do žánrových kategorií, neboť jsou velmi osobití. Inspirují se starou hudbou celého světa, originální je zejména zpěv Gerrardové, která používá vokály starých a zaniklých jazyků.