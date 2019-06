Věra Míšková, Právo

Pašerák





Devadesátiletý Earl miloval práci tolik, že zanedbával rodinu, která ho za to ve chvíli, kdy mu exekutor zabavil veškerý majetek, opustila. Proto přijme nabídku na práci řidiče. Jenže za nabídkou se skrývá práce pašeráka pro drogový kartel. Ten si ho vybral proto, že starého bezúhonného řidiče, který nikdy neplatil jedinou pokutu, určitě nebude policie podezírat z pašování drog. A Earlovi se práce zatraceně daří...

Pašerák, USA 2018, komediální drama, 116 min., režie: Clint Eastwood, hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Michael Pena, Andy García, Alison Eastwoodová a další.

Kdyby ulice Beale mohla mluvit





Intenzivní milostný příběh o nerozbitném poutu zamilovaného páru, který musí za své štěstí tvrdě bojovat, se odehrává na počátku sedmdesátých let v černošském Harlemu. Intimní a poetické výtvarné záběry překračují dobový rámec světa, který je ovlivněn rasismem, a ukazují nepotlačitelnou sílu lásky, přátelství a rodinných svazků.

Kdyby ulice Beale mohla mluvit, USA 2018, romantické drama, 119 min., režie: Barry Jenkins, hrají: KiKi Layne, Stephan James, Regina King a další.

Stíny války





Válkou poznamenaný lovec hlav je donucen odjet do Londýna, kde má pátrat po propuštěném agentovi CIA. To jej ale svede do konfliktu s kamarádem z války a jeho soukromou armádou.

Stíny války, Velká Británie 2018, akční, 99 min., režie: Matthew Hope, hrají: Sylvia Hoeks, William Fichtner, Milo Gibson, Gbenga Akinnagbe a další.