jaš, Právo

„Je to píseň o člověku, který už ví, že vztah, ve kterém je, vyhasl. Přesto se ho snaží zuby nehty zachránit a bolí ho, že to nejde. Když se kluk neumí anebo se nechce vyjádřit, vlastně už není co řešit. Zažil to asi každý,“ prozrazuje zpěvačka o příběhu nové písničky. „Zároveň by se to nemělo brát tak tragicky, protože to k životu patří a vždycky přijde něco nového a třeba i lepšího.“

Klip vznikal v soutěskách ve Hřensku v okolí tamního penzionu a restaurace Stará plynárna. „Je to nádherné prostředí, mám to tam moc ráda. Za Starou plynárnou je starý židovský hřbitov a přímo v tom domě prý straší dělník Hans. To prostředí má úžasnou atmosféru, pro mě až tajuplnou, trochu hororovou. Myslím si, že je to znát i v klipu,“ říká zpěvačka.

Záběr z natáčení klipu.

FOTO: archiv umělkyně

Momentálně je Křováková v tvůrčím období. Zanedlouho vstoupí společně s producentem ODD a s písničkářem Xindlem X do studia, kde budou společně skládat písničku. Říká se tomu songwriting a je to nová metoda skládání, momentálně velmi oblíbená ve světě a zapouštějící kořeny i u nás.

Kromě toho zahájila Křováková koncertování v nové festivalové sezóně a nadále se objevuje jako pěvecký host na koncertech Xindla. X.