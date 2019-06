Věra Míšková, Právo

Zábava tedy přichází podruhé a zřejmě nezklame, i když za jedničkou přece jen zaostává. Na svědomí to má hlavně scenárista Bryan Lynch, který rozepsal nadbytečné množství příběhů, což by ještě tolik nevadilo, ale skáče z jednoho na druhý, třetí a další tam a zpátky bez jasné koncepce, a tudíž soudržnosti.

Jednotlivým příběhům přitom nelze upřít nápaditost ani vtip. Ten, jenž působí jako hlavní, je příběh teriéra Maxe, který musel, ač nerad, přijmout fakt, že jeho milovaná panička se vdala a narodilo se jí mimino. Ale po počáteční nechuti k dětem, které psy zlobí, vozí se na nich a všelijak jim ubližují, si Max prcka zamiloval tak, že ze starosti a potřeby ho pořád a před vším chránit dostal nepříjemný tik.

Nápaditý humor



Veterinář mu naordinoval pobyt na venkově, ale to se zatraceně spletl. Pro městského psíka je venkov plný zákeřných nebezpečí, především hnusných útočných krocanů a drzých krav, takže Max zažije útrapy, jaké nikdy nečekal.

Příběh má nápaditý humor. Jak dítě roste, jeho hrátky s chlupatými kamarády jsou čím dál zábavnější a pobyt na venkově se divákovi vůbec nechce opouštět. Bohužel ho musí opustit mnohokrát. A ačkoli jsou například příběhy tlusté kočky nebo fenky, která v přestrojení vnikne do kočičího království staré popletené a pospávající chovatelky, také vtipné, zejména děti by určitě chtěly být neseny v lineárně vystavěném ději, v němž na pokračování nemusejí čekat a rozptylovat se útržky dalších osudů.

Tím spíš, že linie převýchovy městského mazánka na venkovského psa, který se má co učit od kovbojsky laděného domácího hlídače s velmi vtipnými poznámkami, by koneckonců stačila a film by se oprostil od takových klišé, jakým je například krutost cirkusu či zlotřilý ruský krotitel a jeho smečka vlků.

Nicméně výtvarně je Tajný život mazlíčků 2 opět pohledný. Kdo má být roztomilý, ten roztomilý je, a kdo je protiva, pozná každý na první pohled. Kdyby se tvůrci ještě vyvarovali zbytečných komiksových prvků, udělali by ještě lépe.

Tajný život mazlíčků 2 USA 2019, 86 min. Režie: Chris Renaud, Jonathan del Val, v českém znění: Kryštof Hádek, Martin Dejdar, Vanda Hybnerová, David Novotný a další

Hodnocení: 70 %