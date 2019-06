Novinky

Je to již 10 let, kdy si Vojtěch Dyk podal ruku s Josefem Buchtou a společně se pustili do neprozkoumaných hudebních vod, však se stejnou vášní pro jazz a swing. Po prvním koncertě bylo tehdy všem přítomným jasné, že se zrodilo něco velkolepého. Spojení s přesahem žánrů a formy. Že během deseti let spolu prodají statisíce vstupenek a zboří nepsaná pravidla tradičního big bandu, nikdo nečekal. Nyní bok po boku vystoupí ve třech halách v Praze, Brně a Ostravě.

„Člověk by si měl plnit sny. Pamatuji si přesně, jak jsem si ve svých jedenácti letech vzal obyčejnou tužku, pustil nahlas Orffovu Carminu buranu a celou ji společně s nahrávkou oddirigoval. Od té doby jsem prostě snil o tom, že bych chtěl spolupracovat s nějakou filharmonií. A hopla. Je to tu. Takže se těším jak ‚blecha snílek‘. Navíc máme s chlapci z B-Side Bandu desetileté výročí. No, a to se musí oslavit. Takže věřím, že těch pár večerů společně s big bandem a Janáčkovou filharmonií bude opravdu svátek,“ doplňuje Vojtěch Dyk.

„10 let spolupráce si žádá patřičnou oslavu. Důstojnou a velkolepou. Když jsem tedy stál před rozhodnutím, jak nejlépe během jednoho večera zachytit onu společnou historii a zároveň nabídnout našim fanouškům něco opravdu exkluzivního, spojení s Janáčkovou filharmonii Ostrava byla proto jasná volba. Chystané velkoorchestrální aranže a dechberoucí síla a barva 100členného tělesa si ovšem zaslouží více než jen jednu reprízu. Rozhodli jsme se proto, že společně vyjedeme hned do všech třech hlavních metropolí v Čechách, na Moravě i ve Slezku a společně první kulaté jubileum oslavíme v těch největších halách tak, jak se sluší a patří. S tou největší grácií,“ vysvětluje svá rozhodnutí Josef Buchta.

Vojtěch Dyk a B-Side Band

FOTO: Tino Kratochvil

O tom, že by své síly mohli spojit, se spekulovalo už rok před letošním koncertem v Ostravském Gongu. Ten byl nejen půl roku beznadějně vyprodaný, sklidil také nevídaný úspěch. „Pro zopakování na nás tlačila jak nadšená veřejnost, tak vnitřní pocit, že se nám podařilo něco výjimečného,“ přiznává Josef Buchta.

Vojtěch Dyk

FOTO: Tino Kratochvil

Své pocity doplňuje i ředitel JFO Jan Žemla. „Má hudební orientace je výrazně klasická, proto je pro mě vlastně obtížné jakkoli hodnotit osobnosti mimo mé pole působnosti. V případě Vojty Dyka jsem si však brzy uvědomil, že jeho osobnost toto srovnání snese. Dle mého názoru se jedná o jednoho z nejnadanějších umělců, jejichž aktivity můžeme aktuálně sledovat, a to napříč žánry. Jeho spolupráce s Janáčkovou filharmonií je výjimečná...“

První koncert se uskuteční v nových prostorech O2 universa již 3. listopadu. O necelé dva měsíce později 21. prosince pak orchestr s kapelou vystoupí v brněnské hale Rondo. Další je naplánovaný na únorový přestupný den příštího roku v Ostravar Aréně.

V rámci programu vystoupí nejen náš dlouholetý kolega Michal Žáček, ale řady doplní i tanečníci, kteří se podíleli na tvorbě klipu Beat ve swingu.

Během koncertu zazní jak autorské skladby, tak i světové swingové aranže skladeb, které spolupráci odstartovaly. Dále originální melodie, na kterých se Vojta autorsky podílel či byly pro B-Side Band napsané na míru. Program pak doplní nejžhavější hity z posledního turné v originálních aranžích pro symfonický orchestr a big band. Za těmi stojí šestice mužů (Boris Urbánek, Tomáš Vundrle Koudelka, Zdeněk Novák, Ondřej Brousek, Jan Maxián a Petr Jirák).

Celý ansámbl povede dirigent Jan Kučera. I on má s Vojtěchem a B-Side Bandem velmi úzké přátelské i pracovní vztahy. V minulém roce se ujal taktovky Bernsteinovy mše, kde se Vojtěch zhostil hlavní role Celebranta. Vstupenky budou k dostání od 24. června.