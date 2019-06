Stanislav Dvořák, Novinky

„Je dlouhý, těžký, kontroverzní, černobílý, velmi drahý a moc se v něm nemluví,“ vzkazuje režisér.

Příběh je založen na knize Jerzyho Kosinského, popisující putování malého židovského chlapce světem za druhé světové války. Na české poměry mimořádně drahý nekomerční film točili s několika zahraničními hvězdami šestnáct měsíců v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Rozpočet filmu neustále rostl. Na začátku se uvádělo 120 miliónů, ale později přesáhl 160 miliónů korun.

Hlavní dětskou roli dostal Petr Kotlár, který hraje vedle Harveyho Keitela (Hanebný pancharti, Gauneři, Pulp Fiction, Od soumraku do úsvitu), Stellana Skarsgaarda (Mamma Mia! Here We Go Again, Avengers, Piráti z Karibiku), Udo Kiera (Dogville, Armageddon, Blade), Juliana Sandse (Muži, kteří nenávidí ženy, Dannyho parťáci 3) a Barryho Peppera (Zelená míle, Zachraňte vojína Ryana).

Z českých herců lze jmenovat třeba Jitku Čvančarovou, Petra Vaňka, Filipa Kaňkovského, Milana Šimáčka, Michaelu Doležalovou, Radima Fialu a Pavla Kříže.

Kameraman Vladimír Smutný natáčel celý film na černobílý 35 mm negativ ve formátu Cinemascope. „Nikdy jsme se s Vláďou nedohadovali tolik jako na tomto projektu. Nikdy. Ale také jsme se jeden druhému nikdy tolik neomlouvali. Kamera v Ptáčeti je ale kamera jeho života, bez přehánění,“ svěřil se Václav Marhoul.