Šárka Hellerová, Právo

S Beach Boys se vrátíte do pražské Lucerny, kde jste se představili poprvé už v roce 1969. Tehdy jste vystoupili i v Brně a Bratislavě. Jak vzpomínáte na svou první zastávku v tehdejším Československu?

Bylo to ohromující. Je to sice už hodně let, ale nikdy na to nezapomenu. Naprosto jasně si vybavuji, jak jsme přilétali z Anglie do Prahy. Měli jsme pronajaté soukromé letadlo a při přistání jsme kolem ranveje viděli ruské tanky a stíhačky MiG-15. Bylo to nejvíc tísnivé přistání, jaké jsme zažili.

Bylo to krátce po invazi Ruska a dalších zemí do vaší země. Dubček si přál svobodu, ale Rusové na to neslyšeli a nedovolili změny. Kromě toho si pamatuji Lucernu, která byla tak plná a přehřátá, že se tam potily i sloupy. Házeli jsme na pódiu frisbee a náš tehdejší singl Break Away jsme věnovali Dubčekovi.

Lidé nás uvítali neuvěřitelně vřele, protože jsme představovali Ameriku, rock’n’roll a svobodu. Mám pocit, že lidé v Československu v době studené války opravdu ocenili, že jsme přijeli.

Váhali jste, zda do Československa v takové situaci přijet?

Kdepak, neváhali. Nebáli jsme se o život, ani nic podobného. To, že jsme hráli skoro všude na světě, je na The Beach Boys a životě s nimi jedna z nejlepších věcí. Hráli jsme v Africe, Austrálii, zemích na severu Evropy, Německu, Japonsku, všude. Poznávání různých kultur, jazyků, kuchyní, architektury a zvyků je na životě s kapelou nádherné.

Proto jsme neměli žádné pochyby ani obavy. Naopak pro nás bylo zajímavé přijet tam v době tak silné sociální dynamiky. Sympatizovali jsme s lidmi v Československu, kteří si přáli svobodu, chtěli jsme za nimi přijet.

Věřil jste, když jste kapelu spoluzakládal, že téměř o šedesát let později budete stále koncertovat?

Nikdy by mě to nenapadlo. Má jediná ambice byla, abych nemusel pracovat v továrně svého otce a dědečka. Vyráběli jsme vybavení do kuchyní, což byla tvrdá práce. Byl jsem šťastný, že ze strany mé matky do rodiny vstupovala hudba. Pořád jsme zpívali. Měli jsme doma piano, varhany a harfu, na kterou hrály mé sestry. Zazněla i v některých písničkách The Beach Boys, třeba v Surfer Girl.

Vzali jsme tedy rodinný koníček a proměnili ho v dlouhotrvající profesi. Napsali jsme mnoho krásných písní a lidé si je zamilovali. V šedesátých letech byl náš největší hit Good Vibrations.

Co nejlepšího jste díky kapele prožil?

Jedna z nejlepších věcí byla, když mě Mahariši Maheš Jógi pozval, abych se naučil meditovat. V roce 1967 jsme hráli v Paříži na koncertě pro organizaci UNICEF. Mahariši seděl v první řadě vedle George Harrisona a Johna Lennona. Bylo to fascinující publikum.

O měsíc později jsme jeli do New Yorku, kde Mahariši vedl lekce meditace. Pozval mě do Rišikéše. Když jsem tam přijel, byli tam zrovna i Beatles. Byl to neuvěřitelný zážitek. Naučil jsem se meditovat, navštívil jsem Indii a poznal úžasné lidi.

Ale prožili jsme i mnoho dalších úžasných věcí. Například když jsme ve Washingtonu hráli během jednoho dne pro téměř milion a půl lidí.

Myslel jste si někdy, že The Beach Boys defi nitivně skončí?

Ne, nikdy. Naše písně jsou nesmrtelné. Dokud ještě jsme schopni je hezky na koncertech zahrát, budeme je hrát.

Prošli jsme mnoha těžkými obdobími, přišli jsme o členy kapely a příbuzné kvůli drogám i rakovině, bylo to devastující. Podobnými tragédiemi si už prošlo mnoho kapel. Ale pokračujeme dál a pokračovat budeme.

Zmínil jste Beatles. Jaký jste s nimi měli vztah?

Charakterizoval bych ho jako vzájemný obdiv. Jejich úspěchy a alba nás inspirovaly. Jejich sláva byla neskutečná, nikdo nikdy nebyl slavnější než oni, ale nám se jednou podařilo být v hitparádě před nimi.

Dočkáme se nového alba kapely?

Myslím, že se to brzy stane. Krom toho jsem natočil nové sólové album 12 Sides of Summer, jež vyjde v červenci. Je na něm nová píseň California Beach, která zní trochu jako z roku 1963. Je zábavná. Kromě toho je na ní mnoho skvělých coverů.

Za dva roky bude šedesáté výročí založení The Beach Boys. Oslavíte ho koncerty?

Už to tak vypadá. Neuvěřitelné, že? Je to požehnání. Jsem šťastný, že se pořád najdou lidé, kteří nás chtějí vidět.