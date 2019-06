jaš, kul, Právo

Europe mají o svém vystoupení na festivalu jasno. „Zahrajeme mix našich největších hitů, ale i písní, které rádi hrajeme naživo. Určitě nevynecháme ani sólové pecky a samozřejmě i překvapení bude,“ říká bubeník formace Ian Haugland.

Dodává, že se jeho kapela do České republiky ráda vrací. „Zbožňujeme české fanoušky i hraní v České republice. Domnívám se, že čeští posluchači rockové hudbě skutečně rozumí a mají ji rádi. My zase víme, co chtějí. Jenom to nejlepší.“

Čtvrtek, první festivalový den, bude ve Vesci u Liberce, kde se akce koná, patřit nejen oslavě osmdesátých narozenin Karla Gotta, ale také vystoupením Anny K., Petera Nagyho, Dalibora Jandy a dalších. V pátek se představí Europe, Richard Müller, Čechomor, Marek Ztracený, Harlej nebo Alkehol. V sobotu se na pódiu rozezní skladby od Chinaski, Lenny, Bena Cristovaa, Davida Stypky, Václava Neckáře, Michala Hrůzy, Jaroslava Uhlíře či No Name.

„Loni jsme přivítali rekordní počet návštěvníků, dorazilo jich více než čtyřicet tisíc. To je pro nás obrovská motivace. Pro tento ročník jsme se snažili připravit skvělý program, aby se nejen všichni vrátili, ale přivedli s sebou i další přátele, a my tak mohli slavit společně další rekord,“ říká Petr Pečený za pořadatele festivalu.