Stanislav Dvořák, Novinky

„Už k tomu existuje scénář, musím se do něj pustit, ještě jsem na to neměl čas,“ uvedl režisér. Scénář sepsal Mark L. Smith, autor Revenanta.

Již loni se psalo o tom, že poprvé v historii má být Star Trek mládeži do sedmnácti let nepřístupný, což je proti všem zvyklostem této série. Studio Paramount to k překvapení mnohých schválilo. Tarantino by totiž na kompromis nepřistoupil a teď znovu potvrdil, že to tak bude: “Pokud to točím já, je to do 17 nepřístupný film.“

Hollywoodské sci-fi téměř nikdy nejsou nepřístupné, studia to považují za ekonomickou sebevraždu. Klidně i hotový film prostříhají, aby tam nebyla krev nebo sex. Jenže slavní režiséři si občas mohou diktovat podmínky.

Kapitán Picard

FOTO: CBS

Celovečerní Star Treky ovšem mají problém s tím, že nepatří k nejvýdělečnějším filmům roku, ale jsou dost drahé. Hodně stojí triky a natáčení už také jednou bylo pozastaveno kvůli nákladům na honoráře hvězd.

Naopak televizní seriál se točí pořád. Vrátil se do něj i slavný herec Patrick Stewart. Odehrává po událostech ze seriálu Star Trek: The Next Generation, kde Stewart hrál sedm let. Vedle Stewarta si zahrají Alison Pillová, Michelle Hurdová, Evan Evagora, Santiago Cabrera či Harry Treadaway. Seriál Star Trek: Picard připravuje CBS a distribuovat ho má také Amazon.