jaš, kul, Právo

Jak Vytisková přiznává, novinka kromě vizuálního osvěžení do těchto parných dnů naznačuje, jakým směrem a za jakými tématy se vydá v nových písních. To, co zůstává, je pro ni typický moderní popový zvuk a produkce.

Skladbu Vytisková napsala a produkovala s Viliamem Bérešem ve studiu Bang. Je pomyslným můstkem k jejímu druhému sólovému albu. Klip k písni Ice natočila s režisérem Prokopem Motlem.

Natáčení klipu Kláry Vytiskové proníhalo i s bruslemi.

FOTO: Supraphon - Anežka Horová

„V klipu jsou tři zásadní obrazy. První domov, rodina, vesnice – to je téma minulé desky a téma, které opouštím s deskou novou. Druhý obraz je naše auto, staré Volvo – prostředek, kterým se přesouvám z vesnice do města. Do míst, kde jsem paradoxně nejčastěji sama se sebou samou, kam jezdím pracovat, nebo se na nějakou chvilku věnovat sama sobě. Tady je třetí obraz, bruslení – symbol, mojí vášně, chvíle, kdy jsem sama se sebou samou, s čistou hlavou, koncentrovaná. … vlastně je to už od dětství moje forma meditace. Hned jak zamrzne rybník, jdu bruslit,“ vysvětluje Vytisková.